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Siyaset Mustafa Destici de muhalefetin rüzgarına kapıldı! HÜDA PAR'ı hedef aldı
Siyaset

Mustafa Destici de muhalefetin rüzgarına kapıldı! HÜDA PAR'ı hedef aldı

Yeniakit Publisher
2023-03-23 18:38:00 -
Mustafa Destici de muhalefetin rüzgarına kapıldı! HÜDA PAR'ı hedef aldı

Muhalefetin rüzgarına kapılan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "Biz parti olarak HÜDA PAR'ın vaatlerini doğru bulmuyoruz" dedi.

2023 seçiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklayan HÜDA PAR, muhalefetin hedefi haline geldi.

HDP'nin terör iltisakını görmezden gelenler, HÜDA PAR'ı terörle yaftaladı.

Muhaelefetin rüzgarına kapılan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de HÜDA PAR'ı eleştirdi.

Katıldığı NTV canlı yayınında HÜDA PAR'a ilişkin soruyu cevaplayan Destici, "Biz parti olarak HÜDA PAR'ın vaatlerini doğru bulmuyoruz" dedi.

 
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