Mustafa Destici canlı yayında Haber Global'e tepki gösterdi! Saynur Tezel dondu kaldı

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Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, et fiyatlarına ilişkin yaptığı bir paylaşımında, fiyattan tasarruf etmek için, eti canlı hayvan kestirerek temin ettiğini söyledi. Destici'nin açıklamaları bağlamından kopartılıp, CHP yandaşı medya tarafından hedef alındı.

'Siz de bu algı operasyonuna hizmet ediyorsunuz'

BBP Başkanı Destici, Haber Global canlı yayınında Saynur Tezel'e konuştu. Sözlerinin kırpıldığını ifade eden Destici, Haber Global'e de tepki göstererek, "Bu bir algı algı operasyonu. Mesela siz de bu algı operasyonuna hizmet ettiniz." dedi.

"Ben bir köylü çocuğuyum. Hala çiftçilik yapıyorum." diyen Destici, "Kendi yediğim ekmeğin ununu kendim üretiyorum. Kendi yediğim elmayı kendim yetiştiriyorum. Kendi yediğim pekmezi kendim yapıyorum. Biz siyasetçilerin vakti dardır ama ben buna rağmen bu işleri yapmaya gayret ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mustafa Destici şöyle devam etti:

"Canlı küçükbaş ya da büyükbaş hayvanın kilosu ne kadardır diye sorsam siz bilemezsiniz ama ben bilirim. Bana algı operasyonu yapanlar da bilmez. Canlı olarak 25 liraya kestirirsiniz, 50 liraya mal etmiş olursunuz ama kasaptan 100 liraya alırsınız."