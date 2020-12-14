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Siyaset Mustafa Destici Akit’e konuştu! Ermenistan artık maşalıktan vazgeçmeli
Siyaset

Mustafa Destici Akit’e konuştu! Ermenistan artık maşalıktan vazgeçmeli

Akit’e konuşan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, “Ermenistan, Azerbaycan ve Türkiye ile birlikte yeni bir sayfa açmalı. Masaya oturarak saldırganlıktan ve sözde Ermeni soykırımı iddialarından vazgeçmeli” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-14 10:07:00 -
Mustafa Destici Akit’e konuştu! Ermenistan artık maşalıktan vazgeçmeli

 Taha Emre Özdemir  İstanbul 

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici Yeni Akit’e konuştu. Azerbaycan’ın Ermenistan karşısındaki zaferini kutlayan Destici, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Azerbaycan’ın yanında yer alması (HDP’yi ayrı tutmak kaydıyla) hepimizi memnun etti. Özellikle savunma sanayisindeki hamlelerimizin (SİHA, İHA) bu savaşta ne kadar etkili olduğunu gördük. Dolayısıyla bu zafer hem Azerbaycan’ın hem Türkiye Cumhuriyeti’nin hem de bütün Türk dünyasının zaferi oldu” dedi.

Ermenistan, Erdoğan’ın çağrısına kulak vermeli

“Bakü’de düzenlene Zafer Geçidi Töreni’nde bütün dünyaya Azerbaycan ile Türkiye’nin tek Millet olduğu mesajını yeniden verdik” diyen Mustafa Destici, şunları dile getirdi,  “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ermenistan’a verilen mesajları çok önemsiyorum. Ermeni vatandaşlarımız yüzyıllar boyunca bizim devletimiz içinde yaşamışlar. Ancak Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra birtakım emperyalistlerin kışkırtması ile adeta bizi arkamızdan vurarak birçok mezalimler gerçekleştirmişlerdir. Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra kurulan Ermenistan Devleti, Osmanlı ve Türkiye’yi ‘sözde Ermeni soykırımı’ yapmakla itham etti. Bunu da tüm dünya devletlerinin parlamentolarından geçirmeye çalıştı. Bu büyük bir yalandı ve Ermenistan’ın bu yalandan bir kazancı da olmadı.”

Soykırım yalanından vazgeçip masaya oturmalı

Destici, Ermenistan’a şu çağrıyı yaptı, “Ermenistan’ın bugün yapması gereken şey; Ermeni soykırımı iddialarından vazgeçmek ve işgal ettiği Azerbaycan topraklarını geri vermekti. Azerbaycan bu toprakları kendi askeri gücü ile aldı. Ermenistan bundan sonra Rusya ya da diğer emperyalist güçlere güvenerek bölgedeki saldırgan tutumuna devam etmemeli. Masaya oturarak saldırganlıktan ve sözde Ermeni soykırımı iddialarından vazgeçmeli. Ermenistan’ın Türkiye ve Azerbaycan ile dostluk kurmaktan başka çaresi yok.”

Siyonistlerle değil, komşularla ilişki kurmalı

“Şayet iyi niyetle bir adım atarsa elbette bunun karşılığını alır. Eğer siyonistlerin maşası olmaya devam ederse bugün Karabağ’da yaşananlar yarın farklı noktalarda da yaşanır. Ermenistan halkının ne kadar fakr-u zaruret içinde olduğunu hepimiz biliyoruz. Bugün Türkiye’de yaşayan birçok Ermeni vatandaşımız var. Bunlar birinci sınıf eşit şartlarda yaşayan vatandaşlarımız. Ama kaçak yollarla Türkiye’ye girmiş yüzbinlerce Ermeni de var. 3 milyonluk Ermenistan Devleti, vatandaşına iş veremiyor. Ermenistan bütün bunları dikkate alarak tutumunu değiştirmeli. Türkiye ve Azerbaycanla yeni bir sayfa açmalı. Fransa ile Rusya ile emperyalistlerle birlikte değil, bölgedeki devletlerle birlikte hareket etmeli.”


Yeni Akit Gazetesi
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