Mustafa Destici adaylığını açıkladı

Bugün saat 15:00'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek olan BBP’nin Genel Başkanı Mustafa Destici açıklamalarda bulundu. Destici açıklamasında “Oyumuzdan çok sempati alanımız çok daha yüksektir. Oyumuz 1 ise sempati alanımız 20’dir” dedi. İttifakta, MHP gibi kendi amblem ve listeleriyle yer almayı istediklerini ancak bunun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşmelerinden sonra netleşeceğini belirtti.

SAYI PAZARLIĞINA GİRMEDİK

“İttifakta 2 şekilde yer alınıyor. İlki, kendi amblem ve listenizle, ikincisi bir başka partinin listesinden. Biz kendi amblem ve listemizle girmek isteriz. Bunun için de ittifak paydaşlarıyla görüşüp değerlendirmelerini almak isteriz. MHP’den bu konuda bize olumsuz yönde gelen bir şey yok. Bunu sonuçta Cumhurbaşkanıyla görüşeceğiz. Çünkü bugüne kadar süreci hep Cumhurbaşkanıyla yürüttü. Ama bir ısrarımız yok. Bizim bir talemiz olmadı, sayı pazarlığına da girmedik, girmeyiz.

FEDAKARLIK GEREKTİRİYOR

Süreç bizim de fedakarlık yapmamızı gerektiriyor ama bütün siyasilerin omuzlarında da bu sorumluluk var. Bazıları bunu önemsemeyebilir, parti menfaati için yapıyor olabilir. Biz devleti ve milleti önceliyoruz. Sadece partilerin ne alacağı, kaç vekille temsil edileceği, yürütmede yer alıp almayacağına bakmadan ülkenin milletin menfaatlerine bakıyoruz. Geçmişte de bugün de birliktelik noktasında çok farklı teklifler, talepler aldık ama bunlara dönüp bakmadık.

SAYGIYI YİTİRMEK RAHATSIZ EDİCİ

Ülkede birlik, beraberlik olsun istiyoruz. Çünkü birlikte yaşayacağız. Birbirimize saygı duymak zorundayız, sevmesek bile ki sevmemiz lazım. Şu anda saygıyı bile yitiriyoruz birbirimize karşı, bu da bizi rahatsız ediyor. Ama şu anda benim gözünün içine bakarak tokalaşamayacağım bir lider yok.”

BBP GENEL BAŞKANI DESTİCİ MİLLETVEKİLİ ADAYI OLACAĞINI AÇIKLADI

Öte yandan BBP lideri Mustafa Destici, saat 11.15'te düzenlediği basın toplantısında 24 Haziran seçimlerinde milletvekili adaylığı için başvuru formunu imzalayarak, milletvekili adayı olacağını açıkladı.