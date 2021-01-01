Mustafa Denizli'den FETÖ'cü Ekrem Dumanlı açıklaması

Teknik direktör Mustafa Denizli, Haber Global ekranlarında birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu. Denizli, FETÖ'nün sözcülüğünü yapan Zaman Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı ile ilgili şok bir itirafta bulundu.

Teknik Direktör Mustafa Denizli, Haber Global'deki 40 programına katıldı. Denizli futbolcu olduğunda teşvik primine tanıklık ettiğini ama o zaman suç kapsamına girmediğini anlattı.

İşte Mustafa Denizli'nin birbirinden önemli açıklamaları;

"FETÖ'cü diye bahsedilen futbolcuların tamamı benim futbolcum''

Jülide Ateş: Başta Hakan Şükür olmak üzere çeşitli futbolcu ve yöneticilerle futbol üzerinde kurmaya çalıştığı hakimiyetle gözlemledik. İsmail Demiriz, Arif Erdem, Okan Buruk, Mert Korkmaz gibi isimlerin Fethullah Gülen cemaatinde sohbetlerde çekilmiş fotoğrafları… Fetö Türk futboluna nasıl ve kimler aracılığıyla nüfuz etti?

Mustafa Denizli: Saydığınız isimlerin tamamı benim futbolcum. Hatta bir programda sizin gibi Fetöcü diye bu futbolculardan bahsetmişlerdi, o zaman da dedim ben onların hepsiyle çalıştım. Bu kardeşlerimizin bu işlere nasıl bulaştığını bilmiyorum. Bir kısmı benim futbola başlattığım insanlar, bir kısmıyla Milli Takım’da çalıştım, bir kısmı klüp takımında çalıştığım insanlar. Onların dini vecibelerini yerine getirmeleri beni rahatsız etmezdi… Futbolcularımın böyle bir işin içinde olabileceğini bir gün dahi düşünmedim. Belki bazıları bilmeden girmişlerdir, bilinçli olarak bu işin içine gireceklerini tahmin etmiyorum. Şaşırdığım isimler bunlar. Herhangi bir olayın içinde, belli insanları belli bir yere kanalize ettiklerini görmedim.

Jülide Ateş: Mustafa Denizli FETÖ tarafından engellenmeye çalışıldı mı?

Mustafa Denizli: Hiçbir saniyemi bunun için ayırmadım, kafamı da yormadım! Zaman Gazetesi’nin Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı’ydı, onun bana karşı bir tavrı vardı, açıktı. Benim bu tür çok absürt gelen şeylerle uğraşacak vaktim yok, işimi yaparım. Doğru bildiğim her şeyi yaptım, yanlış her şeyden de vazgeçtim. Sorduğun gibi değil ama, ben de duydum ama üzerinde durmadım.

"Teşvik primine tanıklık ettim, defalarca şahit oldum''

Jülide Ateş: Mustafa Denizli teşvik primine tanıklık etti mi?

Mustafa Denizli: Ettim. Futbolcu olduğumda ettim. Teşvik primi şike kapsamına girmiyordu, bir suç teşkil etmiyordu. Belli takımlar, belli takımlara belli sonuçları alsın diye teşvik primi veriyordu. Futbolculuk dönemimde 4-5 defa böyle hadise oldu, yaşadım.