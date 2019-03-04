Mustafa Denizli rahatsızlandı

Mustafa Denizli rahatsızlandı04 Mart 2019 Pazartesi 21:26
İSTANBUL (AA) - Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor ile yaptıkları maçın devre arasında rahatsızlandı.
Lacivert-beyazlıların sahasında Trabzonspor ile yaptığı maçın devre arasında rahatsızlık yaşayan Denizli, ikinci yarıda görev yapamadı.
Tansiyonunun düştüğü öğrenilen deneyimli teknik adam, ikinci yarıda yedek kulübesinde yer almadı. İkinci yarıda Kasımpaşa'nın başında antrenör Sarp Yiğit sahaya çıktı.
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