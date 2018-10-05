Mustafa Denizli 'Paşalar' gibi!

Süper Lig'de 8. haftanın açılış maçında Kasımpaşa, Göztepe'yi 3-1 mağlup etti. Trezeguet, 1 gol attığı maçta Eduok'un attığı 2 golde de asist yaptı. Hafta içinde Kasımpaşa ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Mustafa Denizli, böylece göreve galibiyetle başladı.

Kasımpaşa: Ramazan, Popov, Veysel, Ben Youssef, Veigneau, Sadiku, Pavelka, Eduok, Tarkan, Trezeguet, Diagne.

Göztepe: Beto, Gassama, Reis, Titi, Traore, Borges, Alpaslan, Castro, Tayfur, Yasin, Jerome.

Goller: Dk. 21, 47 Eduok, Dk. 84 Trezeguet (Kasımpaşa) Dk. 68 Yasin Öztekin (Göztepe)