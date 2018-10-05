Mustafa Denizli 'Paşalar' gibi!
Süper Lig'in 8. haftasında Göztepe'yi konuk eden Kasımpaşa, sahadan 3-1 galibiyetle ayrıldı. Böylelikle Mustafa Denizli, Kasımpaşa macerasına galibiyetle başladı.05 Ekim 2018 Cuma 22:06
Süper Lig'de 8. haftanın açılış maçında Kasımpaşa, Göztepe'yi 3-1 mağlup etti. Trezeguet, 1 gol attığı maçta Eduok'un attığı 2 golde de asist yaptı. Hafta içinde Kasımpaşa ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Mustafa Denizli, böylece göreve galibiyetle başladı.
Kasımpaşa: Ramazan, Popov, Veysel, Ben Youssef, Veigneau, Sadiku, Pavelka, Eduok, Tarkan, Trezeguet, Diagne.
Göztepe: Beto, Gassama, Reis, Titi, Traore, Borges, Alpaslan, Castro, Tayfur, Yasin, Jerome.
Goller: Dk. 21, 47 Eduok, Dk. 84 Trezeguet (Kasımpaşa) Dk. 68 Yasin Öztekin (Göztepe)
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