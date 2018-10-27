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Mustafa Denizli: Mutsuzluk veren bir sonuç değil!

Kasımpaşa Teknik Direktörü Denizli, BB Erzurumspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

27 Ekim 2018 Cumartesi 17:24
Mustafa Denizli: Mutsuzluk veren bir sonuç değil!

Süper Lig’in 10. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda BB Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldı. 

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, “Başarılı iki haftayı geçiren iki takımın mücadelesi. Geriye düştükten sonra ikinci yarı daha etkin taraf bizdik. Erzurumspor kazanmak isteyen bir takım görünümü çizdi. Neticede oyunun değerlendirdiğimizde galibiyeti hak edecek oyun oynadık. Mutsuzluk veren bir sonuç değil. Erzurum rakım şartları sahilden gelen takımlar için zorluk derecesi zor. Hakem kararıyla ilgili tepki göstermiş olabilirler. Güzel bir maç adil sonuç diyebiliriz. Bir hedefimiz var, bizi Avrupa’ya taşıyacak bir klasman, bizim için sezon sonunda ciddi başarı olur. Kadromuz kısıtlı. Genç futbolcularıma önümüzdeki hafta daha çok fırsat tanıyacağım” diye konuştu. 

 KAYNAK: AA

Haber Tarihi: 27 Ekim 2018 Cumartesi 17:24
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