0553 313 94 23

Mustafa Denizli İran’a gitti

İran Pers Körfez Pro Ligi ekiplerinden Traktör Sazi ile anlaşan deneyimli teknik adam Mustafa Denizli, yeni takımıyla çalışmalara başlamak üzere bu ülkeye gitti.

17 Haziran 2019 Pazartesi 17:54
Mustafa Denizli İran’a gitti

İran Pers Körfez Pro Ligi ekiplerinden Traktör Sazi ile anlaşan deneyimli teknik adam Mustafa Denizli, yeni takımıyla çalışmalara başlamak üzere bu ülkeye gitti.


Son olarak Süper Lig’de Kasımpaşa’nın başında bulunan Teknik Direktör Mustafa Denizli, geçtiğimiz günlerde İran ekibi Traktör Sazi ile anlaşma sağlamıştı. Tecrübeli çalıştırıcı, bugün de İstanbul Havalimanı’ndan Urmiye kentine gitti. Uçuş öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Denizli, "Daha önce Tahran’daydım, şimdi Tebriz’de olacağım. Türklerin destek verdiği takımla birlikte olacağız. İnşallah beklentileri karşılarız. Gidince kısa bir çalışma yapacağız, kamp ve kadro ile ilgili. Aşağı yukarı 40 gün sonra da lig maçları başlıyor. Benim için önemli olan hem takımın başarılı olması hem de iki ülke arasındaki yakın ilişkilere katkıda bulunabilmek" şeklinde konuştu.


İran’da kurallar gereği sadece 3 yabancı futbolcu transferi hakkının bulunduğunu ve mevcut durumda da 2 tane yabancının zaten takımın kadrosunda yer aldığını dile getiren Mustafa Denizli, son transfer hakkını bir Türk futbolcudan yana kullanıp kullanamayacağına karar vermediğini söyledi.


Denizli, Traktör Sazi yöneticilerinin 3 yıllık bir kontrat önerdiğini ancak kendisinin 1 yıllık sözleşme imzalamanın daha uygun olacağını belirterek bu şekilde anlaşma sağladıklarını dile getirdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 17:54
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yılmaz, Balkanlar’dan bronz madalya ile döndü
    1. Yılmaz, Balkanlar’dan bronz madalya..
    2. 2019 okula başlama yaşı kaç? Okula..
    3. "Kaleci Antrenör Eğitimi" Samsun’da..
    4. VakıfBank’tan enflasyona endeksli yeni..
    5. Dünyayı korkutan nükleer yarış!..
    6. Bulanık’ta trafik kazası: 1 ölü
    7. Üniversite öğrencileri yerli..
    8. Ihlamur ne zaman toplanır? Ihlamurun..
    9. ‘Gri’ kategoride aranan 3 terörist..
    10. Aylardır aranan ceset kayalıklarda..
    11. Tire Devlet Hastanesine uluslararası..
    12. Vali’den Başkan Yanmaz’a hayırlı olsun..
    13. Malgaç Köprüsü’ndeki Kuva-yi Milliye..
    14. TİM Olağan Genel Kurulu’ndan..
    15. Havuz ve denize girenlere "kulak..
    16. Gaziosmanpaşa'da feci yangın! 200'e..
    17. Etkili yağmur ağaçları devirdi
    18. Söke Ovası Sulama Birliği’nde işten..
    19. Adıyaman’da silahlı kavga: 1 yaralı
    20. Bolu’da sağanak yağış su baskınlarına..
    21. Mecliste ’su zammı’ gerginliği
    22. Reklam müdürü hayatını kaybetti
    23. Mustafa Denizli İran’a gitti
    24. İlk bin ihracatçı arasında..
    25. Tunceli'deki kaybolan kişiyi arama..
    26. Jandarmaya anlamlı hediye
    27. İngiliz bakandan ABD Başkanı Trump'a..
    28. 41. Uluslararası Kazı, Araştırma ve..
    29. Harem sahilinde yaklaşık iki ay önce..
    30. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı..
    Savcı Sayan paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Ortak canlı yayında kumpas iddiası
    Savcı Sayan paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Ortak canlı yayında kumpas iddiası
    Dikkat çeken rakamlar! Yıldırım ikiye katladı
    Dikkat çeken rakamlar! Yıldırım ikiye katladı
    Temel Karamollaoğlu açıkladı: Biz buna rıza gösteririz
    Temel Karamollaoğlu açıkladı: Biz buna rıza gösteririz
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    VİP Ekrem'den hırçın davranışlar! Yalanlarını canlı yayına taşıdı
    VİP Ekrem'den hırçın davranışlar! Yalanlarını canlı yayına taşıdı

    Günün Karikatürü

    16 Haziran 2019
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!
    Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye akılalmaz iftira!
    Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye akılalmaz iftira!