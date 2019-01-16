Mustafa Cengiz'den Ozan Kabak açıklaması





İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, 19 yaşındaki stoper Ozan Kabak'ın Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Stuttgart'a transfer olmasının bir başarı hikayesi olduğunu ve gençlere ilham vereceğini belirtti.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında Mustafa Cengiz, Ozan Kabak'ın transferini, Galatasaray'ın gücünü ve vizyonunu ortaya koyan, Türk futbolu açısından örnek teşkil eden önemli bir başarı olarak değerlendirdi.

Ozan'ın Stuttgart'a transferinin, Türkiye'deki tüm altyapı oyuncularına ve gençlere ilham veren, rüyalarının gerçekleşebileceğine dair güven aşılayan bir gelişme olduğunu belirten Cengiz, şunları kaydetti:

"Ozan henüz 19 yaşında, Galatasaray'ın altyapısından yetişmiş hem çok yetenekli hem de ahlaklı bir sporcumuz. Bu yaşta bir gencin sadece 3 ay içinde değerini bu seviyeye yükseltmesi, büyük bir başarı hikayesidir. Bu başarı hikayesinin mimarları da onu altyapıda yetiştiren teknik kadromuz ile verdiği güven ve destekle onu parlatan, Şampiyonlar Ligi sahnesine çıkaran Fatih Terim'dir. Ozan Kabak'ın başarısı, Türkiye'deki tüm altyapı oyuncularının ve gençlerin umudunu tazelemiş, onlara rüyalarının gerçek olabileceğine dair inanç ve ilham vermiştir. Bu transfer aynı zamanda Galatasaray'ın gücünü ve vizyonunu ortaya koyan, Türk futbolu açısından örnek teşkil eden bir gelişmedir. Türk futbolunun gelişmesi, hem sportif olarak hem de marka değeri yönünden dünyanın en büyük ligleri ile gerçek anlamda rekabete girmesi için kendi bünyemizden daha fazla Ozan'lar çıkarmalıyız. Galatasaray'ın evladı Ozan'a, Galatasaray'a sunduğu katkılar, ahlaklı ve ilkeli duruşu için teşekkür ediyorum. Yeni kulübünde ve kariyerinde başarılar diliyorum."





- "Dengeli ve akılcı bir yol izliyoruz"





Mustafa Cengiz, transfer çalışmalarında kulübün menfaatleri gereği dikkatli, dengeli ve akılcı davrandıklarını aktardı.

Sarı-kırmızılı camiaya tüm branşlarda gurur duyacakları bir Galatasaray göreceklerinin mesajını veren Cengiz, "Galatasaray'ın menfaatleri çerçevesinde son derece dikkatli, dengeli ve akılcı adımlarla ilerliyoruz. Bizim boşa atılacak mermimiz yok. KPMG'nin raporunda da görüldüğü gibi Galatasaray'ı Avrupa'nın en başarılı mali yapılarından birine kavuşturma yolundayız. Sportif başarıdan ödün vermeden, mali ve idari disiplini koruyarak, Galatasaray'ı çok aydınlık bir geleceğe kavuşturacağız. Camiamız ve taraftarımız bu konuda müsterih olsun. Tüm kulvarlarda, tüm branşlarda zirvede olan, gurur duyacakları bir Galatasaray görecekler." ifadelerini kullandı.



