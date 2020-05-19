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Spor

Mustafa Cengiz yoğun bakımdan çıktı, normal odaya alındı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, dün geçirdiği mide ameliyatının ardından yoğun bakımdan çıkarak normal odaya alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 15:13:27 -
Mustafa Cengiz yoğun bakımdan çıktı, normal odaya alındı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, dün geçirdiği mide ameliyatının ardından yoğun bakımdan çıkarak normal odaya alındı. Cengiz’in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.


Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Başkanımız Mustafa Cengiz, geçirmiş olduğu başarılı mide ameliyatının sonrasında bugün yoğun bakımdan çıkarılarak normal odaya alınmıştı. Başkanımızın genel sağlık durumu iyidir. Kendisine tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz" denildi.

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