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Spor

Mustafa Cengiz taburcu edildi

Başarılı bir beyin ameliyatı geçiren Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz taburcu edildi. Hastaneden çıkarken görüntülenen Cengiz, kısa bir açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 13:57:00 -
Mustafa Cengiz taburcu edildi

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 7 Mayıs'ta başarılı bir beyin ameliyatı geçirdiği hastaneden taburcu oldu. Cengiz, hastaneden yürüyerek çıkıp aracına doğru ilerlerken orada bulunan basın mensuplarına kısa bir açıklama yapıp "Komadan çıktığımdan beri her şey kontrolüm altında" dedi.

Cengiz'in doktoru: Bunu kendisine yasakladım

Cengiz'in doktoru Uğur Türe, hastane önünde yaptığı açıklamada "Mustafa Cengiz'in beyin ve beyinciğinde toplam 3 tane tümör vardı onu temizledik. Bundan sonraki süreç kemoterapi süreci. Kendisinin maşallahı var. Tek sıkıntı uyanır uyanmaz Galatasaray Yönetim Kurulu'nun toplantıya çağırdı. Bunu kendisine yasakladım." ifadelerini kullandı.

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ile başkan yardımcısı Yusuf Günay da hastanede Cengiz'i yalnız bırakmadı.

Albayrak yaptığı açıklamada "Hocamızdan Allah razı olsun. Hastaneden mutlu ayrılıyoruz. Başkanımızın durumu gayet iyi. Daha da iyi olacak inşallah. Çok ağır bir ameliyat geçirmesine rağmen başkanımız yürüyerek, arabasına binip gitti. Başkanımız evinde istirahate çekildi. Gözlerini açtığı andan itibaren Galatasaray dedi sadece. Başkanımıza geçmiş olsun. Doktorumuzun müsaadesiyle maskelerimizi taktık, yönetim kurulu toplantısı yaptık" dedi.

Yusuf Günay ise "Doktorumuza şükranlarımızı sunuyorum. Başkanımız en kısa sürede eski sağlığına kavuşacaktır. Galatasaray'ı daha iyi yönetmek için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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