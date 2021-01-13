Mustafa Cengiz, kameraların karşısına geçecek

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, gündeme dair başlıklarla ilgili konuşmak için kameraların karşısına geçecek.

Başkan Cengiz’in yarın saat 14:00’te GS TV’de açıklamalarda bulunacağı bildirildi.

Mustafa Cengiz’in teknik direktör Fatih Terim’in sözlerine ve transfere değinmesi bekleniyor.

Ne olmuştu?

Sarı kırmızılı takımın hocası, dün akşam oynanan Yeni Malatyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada "Geçtiğimiz günlerde alışık olmadığımız şekilde oyuncu isimleri telaffuz ederek transfer açıklaması yaptınız. Bu isimlerle ilgili yeni bir gelişme var mı? Yönetimle görüştünüz mü?" sorusu üzerine gündeme damga vuracak sözler sarf etmişti.

Terim, "Benim kimseyle bir görüşmem olmadı. Ben malumu ilan ettim. Transfer ayındayız... Herkes yazarken ve konuşurken bir şey yok, ben söylerken mi? Bugün derin bir yalnızlık hissettim. Benim kişilere, gruplara değil, Galatasaray'a sözüm var. Zaten mayıs ayında sözüm de kontratım da bitiyor. Sözüm sözdür, sözümde durmaya devam edeceğim. Canımız sağ olsun, canınız sağ olsun" diyerek hem yönetime sitem etmiş hem de kontratının bitimini işaret ederek gelecek sezon için ayrılık sinyali vermişti.