Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, teknik direktör Fatih Terim’in yaptığı ‘düşman’ açıklamasına zehir zemberek ifadelerle karşılık verdi. Sarı-kırmızılı camia Mustafa Cengiz’in Fatih Terim ile yola devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Peki, Mustafa Cengiz ne söyledi?

Mustafa Cengiz Fatih Terim için ne söyledi? Mustafa Cengiz Fatih Terim açıklaması

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yeniden başkan seçilmesi halinde teknik direktör Fatih Terim ile çalışmayacağını açıkladı. Cengiz, "Sevgili Fatih Terim hocayla devam etmeyi düşünmüyorum. Hocayı arıyorum 'hoca şunu dedin mi', 'hayır, sizi kastetmedim' diyor. Haberlerde çıkıyor. Hoca Abdurrahim Albayrak'ı, Yusuf Günay'ı bizi kulübe çağırmış 'bana ileri geri laf etmeyin' demiş. Belki tam tersi oluyor.Sevgili Fatih Terim hocamız konuşurken beni buz gibi etti. Arkadaşlarla beraberdik. Yusuf Günay yerinden fırladı. Benim gözlerim fal taşı gibi açıldı. 'İçerideki ve dışarıdaki düşmanlar' dedi. 'Bir takım kuruluşlar' deyip sonra doğrudan beni hedef alarak 'düşman' ifadesini kullanıyor. Biz düşmanız. O anda istifa etmeliydi, ona o yakışırdı. Bu işlerin uzatma çabaları, indirim çabalarıyla alakası yok. Tam tersine para istemiyor.Fatih hocadan bunu beklemedik. Ben 6 gündür her gün hastanedeyim. Aramızda sinirden uyumayanlar var. Varolasın Fatih hocam. Etkili konuşma yaptın, düşmanlarını duman ediyorsun. Seni yürekten tebrik ediyorum. Başardın. Konuştukların netice veriyor, eserinle övünebilirsin. Kemoterapiye tekrar başladım" dedi.

Hastalığı sırasında Terim'in kendisine bir kez olsun "geçmiş olsun" demeye gelmediğine dikkati çeken Mustafa Cengiz, "Oğlumu aradın güzel laflar ettin. 'Onun için oynayacağız' dedin. Onun için 8 kere yenildik. Bir kere gelseydin, vallahi bekledim. Ben düşmansam, arkadaşlarım düşmansa o zaman onun bu yönetimle işi yok. Adam yazıyor 'Fatih Terim büyüktür, Galatasaray kırmızı çizgimiz' diye. Genel kurulun seçtiği yönetim kurulu kim? Sen genel kurula hakaret ediyorsun. Ey Fatih Terim bizi kim seçti, genel kurul... Sen sadece genel kurula havale edebilirsin." diye konuştu.

Terim ile ilgili eleştirilerini sürdüren Cengiz, "Onursal başkan gibi konuşuyor. Bana ayar çekmiyor sadece. Gelecek yönetimlere 'Dikkat edin, parayla gelin. Cebinizde para varsa gelin' diyor. İmkanları varsa gelsinler diyor. 4 adayın 'Sen kimsin bize ayar veriyorsun' demesi lazım." ifadelerini kullandı.

Terim'in önemli hizmetler yaptığını kaydeden Mustafa Cengiz, "Terim ciddi karizma. Kupaların kazanılmasında en büyük etkenlerden biridir ama tek başına değil. Ben burada olduğum sürece sözleşme uzatmam. Ben onun düşmanıymışım. Bir şart var, çıkar özür diler. Yanlış anlaşıldığını söyler o zaman konuşuruz" şeklinde konuştu.

Taraftarlara seslenen Cengiz, "Transfer çalışmalarımız sürüyor. Abdurrahim Bey her gün Florya'da. Hiç problem yok. Taraftar emin olsun, bize güvensin. Galatasaray'ı tutmaya devam etsinler. Beni tutmasınlar. Galatasaray kırmızı çizgimizdir. Bize güvensinler, hata yaptığımız anda bırakırız" dedi.