Mustafa Cengiz aday mı? Mustafa Cengiz yeniden aday olacak mı? Galatasaray başkanını ne zaman seçecek?
Galatasaray kongresi ne zaman? Galatasaray seçimli genel kurul toplantısı 12 Haziran’da yapılacak. Galatasaray taraftarları Galatasaray başkanının kim olacağını daha şimdiden merak ederken, 12 Haziran’da yapılacak olan başkanlık seçiminde Mustafa Cengiz’in yeniden aday olup olmayacağını da merak ediyor. Mustafa Cengiz’den aday olup olmayacağına ilişkin açıklama geldi. Mustafa Cengiz aday mı? Mustafa Cengiz yeniden aday olacak mı?
Galatasaray Kulübü, olağan seçimli genel kurul toplantısının 12 Haziran Cumartesi günü saat 10.00’da yapılacağını, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantının ise 19 Haziran günü olacağını açıkladı. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, “Daha fazla aday katılsın diye seçimi iptal ettim, rahat olun ben aday değilim.” dedi.
Galatasaray başkan adayları kimler?
Galatasaray başkanlık seçimi için 4 aday var. Burak Elmas, Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu ve Işın Çelebi adaylıklarını açıklayan isimler oldu. Mevcut başkan Mustafa Cengiz ise aday olma konusunda henüz karar vermedi.