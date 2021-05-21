Mustafa Cengiz aday mı? Mustafa Cengiz yeniden aday olacak mı? Galatasaray başkanını ne zaman seçecek?

Galatasaray kongresi ne zaman? Galatasaray seçimli genel kurul toplantısı 12 Haziran’da yapılacak. Galatasaray taraftarları Galatasaray başkanının kim olacağını daha şimdiden merak ederken, 12 Haziran’da yapılacak olan başkanlık seçiminde Mustafa Cengiz’in yeniden aday olup olmayacağını da merak ediyor. Mustafa Cengiz’den aday olup olmayacağına ilişkin açıklama geldi. Mustafa Cengiz aday mı? Mustafa Cengiz yeniden aday olacak mı?