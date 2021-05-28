Mustafa Çalışkan hangi görevde? Mustafa Çalışkan şuan ne iş yapıyor?

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’e özel polis koruması verilmesiyle ilgili olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “16 Ocak 2015’te DHKP-C tehdidi ile kendisine koruma veriliyor. Şimdi esas iş bundan sonra. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok, terörden sorumlu müdür de Mustafa Çalışkan. Nurettin Demir Kadıköy Emniyet Müdürü. Özgür Taşdemir emniyet müdürü ihraç edildi. En irtibatlı olduğu kişi Sedat Peker. 2015 yılında sanal bir tehditle Nurettin Demir kardeşinden kalan DHKP-C mirasıyla bir kurgu yapar ve koruma verilir” ifadelerini kullanmıştı. Peki Mustafa Çalışkan hangi görevde? Mustafa Çalışkan kimdir?

Mustafa Çalışkan hangi görevde?

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirilmişti. Atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Mustafa Çalışkan’ın yerine İstanbul’un yeni emniyet müdürü Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş olmuştu.

Mustafa Çalışkan kimdir?

1968 yılında Nevşehir ilinde doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Kayseri' de tamamlayarak 1983 yılında Ankara Polis Koleji'ne ve 1987 yılında da Polis Akademisi'ne girdi.1991 yılında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde Komiser Yardımcısı olarak göreve başladı. Sırasıyla;

İstanbul (Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü)

Yalova (İstihbarat Şube Müdürlüğü)

Batman (Kozluk İlçe Emniyet Müdürlüğü)

Kırşehir (Personel Şube Müdürlüğü, Muhabere Şube Müdürlüğü)

Sakarya (Erenler ve Karasu İlçe Emniyet Müdürlükleri, Devlet Büyüklerini Koruma Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü )

Adana (Kemal Serhadlı Polis Meslek Eğitim Merkezinde Öğretmen Emniyet Müdürü) illerinde görev yaptı.

2001-2002 yılları arasında Doğu Timor'da BM Polis Barış Gücü'nde, 2005-2006 yılları arasında Kosova'da BM Polis gücünde görev aldı.

1995 yılında Eğirdir Dağ Komando Okulunda eğitimini tamamlayarak "Dağ Komando Brövesi" alan Mustafa ÇALIŞKAN 12 ay süresince Van İli Erciş İlçesi Jandarma Bölük Komutanlığında Komando Asteğmen olarak Vatani Görevini ifa etti.

Yeraltı ve Yıkıcı Faaliyetlerle Mücadele,

Terörle Mücadele Temel Eğitimi,

Meslek İçi Orta Kademe Yöneticilik Eğitimi,

V.I.P. Önemli Kişileri Koruma,

Politik Psikoloji ve Kriz Yönetimi,

KBRN Temel ve Farkındalık Eğitimi kurslarını başarıyla tamamladı.

2010 yılında "İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Sosyal Bilimler Anabilim Dalı" Yüksek Lisans programından mezun olduktan sonra 2012 yılında "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu"nu bitiren Mustafa ÇALIŞKAN, 2016 yılında "Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Din Sosyolojisi Bölümü"nde doktorasını tamamladı.

17-25 Aralık darbe girişiminin hemen ardından 04 Ocak 2014 tarihinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürü olarak atanan Doç.Dr. Mustafa Çalışkan, 14 Temmuz 2014 ile 2 Eylül 2015 tarihleri arasında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğünden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcılığı görevini ifa etti. İstanbul İl Emniyet Müdürü olarak görev yapan Mustafa Çalışkan atama kararları çerçevesinde Emniyet Genel Müdür Yardımcısı oldu.