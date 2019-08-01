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Mustafa Baş kimdir, nereli ve kaç yaşında? Mustafa Baş Ali Babacan’ın kuracağı yeni partideki görevi ne?

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün gizli olarak yer alacağı Ali Babacan liderliğindeki yeni parti için çalışmalara hız verildi. İddiaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Cumhurbaşkanı adayımız kardeşimdir’ dediği Abdullah Gül'ün yeni parti konusunda teşkilatlanma çalışmalarını eski Refah Partisi milletvekili Mustafa Baş'a verdi. Peki Mustafa Baş kimdir, nereli ve kaç yaşında? Mustafa Baş hangi görevlerde bulundu?

01 Ağustos 2019 Perşembe 16:33
Mustafa Baş kimdir, nereli ve kaç yaşında? Mustafa Baş Ali Babacan’ın kuracağı yeni partideki görevi ne?

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün gizli olarak yer alacağı Ali Babacan liderliğindeki yeni parti için çalışmalara hız verildi. İddiaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Cumhurbaşkanı adayımız kardeşimdir’ dediği Abdullah Gül'ün yeni parti konusunda teşkilatlanma çalışmalarını eski Refah Partisi milletvekili Mustafa Baş'a verdi. Peki Mustafa Baş kimdir, nereli ve kaç yaşında? Mustafa Baş hangi görevlerde bulundu? 

Mustafa Baş kimdir

Mustafa Baş, 1956 yılında Rize’de doğdu Bursa Yüksek İslâm Enstitüsünden mezun oldu. İki yıl lidese öğretmenlik yaptı. Amatör olarak futbol oyandı. Refah Partisinde beş yıl Eyüp ilçe başkanlığı ve Bayrampaşa kurucu ilçe başkanlığı yaptı. 1001 ve 1995 seçimlerinde iki dönem İstanbul milletvekili seçildi. TBMM’de Milli Eğitim ve İçişleri Komisyonunda görev aldı. Bir dönem TBBB Başkanlık Divanı üyesi seçildi. Fazilet Partisi parti meclis üyesi ve Genel Merkez Seçim Koordinasyon Merkezi başkanlığı görevini yürüttü. Kasım 2002 seçimlerinde AK Parti’den İstanbul milletvekili olarak seçildi. Mustafa Baş evli ve 5 çocuk babasıdır.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 16:33
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