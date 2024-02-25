Mustafa Armağan yazdı: Nuri Demirağ 1935 yılında Koç’tan daha zengindi!

"Bizde tarih bir tür maskeli balodur. Maskenin ardında hangi gerçek saklıdır? Tarihçinin işi bu gerçeği çözmek olması gerektiği halde maskeleri veri alırsa gaflet perdesini kalınlaştırarak tarihe ihanet etmiş olur." diyen Armağan, "Soru işaretini evde unutan bir tarihe veda etmeliyiz. Ama nasıl? Soru sorarak, sorgulayarak, eski deyişle muhakeme melekemizi kullanarak." ifadelerini kullandı.

Armağan, 3 Haziran 1935 tarihinde medyaya konu olan Nuri Demirağ haberini aktardı:

"Tarih 3 Haziran 1935. Akşam'dan bir haber: Ünlü işadamı Nuri Demirağ’ın kardeşi Abdurrahman Naci tayyare tehlikesinden korunmak için açılan kampanyaya 120 bin lira bağışta bulunacağını açıklamış, hatta bu rakamı gerekirse 130-135 bin liraya kadar çıkaracağını söylemiş."

Vehbi Koç'un da aynı tarihte bağışta bulunduğuna dikkat çeken Armağan, "Bu miktarın bir servet demek olduğunu aynı gazetedeki diğer haberden öğreniyoruz. Haberde Koç Holding’in kurucusu Bay Vehbi Koç’un 5 (beş) bin lira bağışta bulunduğunu, her sene de 5’er bin lira vermeyi taahhüt ettiğini okuyoruz." dedi.

Mustafa Armağan, iki haberi karşılaştırarak şu değerlendirmeyi yaptı: Kaba bir hesap yaparsak ülkenin korunması için uçak alma kampanyasına Vehbi Koç’tan 24 kat daha fazla bağışta bulunan, hatta gerekirse bunu 26-27 kata kadar çıkarabileceğini söyleyen bir işadamı unutulmuş, vatan için anca bu kadar fedakârlığa katlanabileceğini açıklayan Koç Holding almış başını gitmiştir.

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