Mustafa Aksu: "Tarımı olmayan ülkeler balkonsuz eve benzeyecek"

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, Kayseri’de katıldığı ’Tarım ve Orman Sektör Değerlendirme Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, "Tarımı olmayan ülkeler balkonsuz eve benzeyecek" dedi.

Kayseri Ticaret Odası Konferans Salonu’nda düzenlenen Tarım ve Orman Sektör Değerlendirme Toplantısına, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve davetliler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından bir konuşma yapan KTO Başkanı Ömer Gülsoy, "Tarım ve Orman Bakanlığının 9 farklı biriminin genel müdür ve yardımcılarını vatandaşlarımız ve esnaflarımızla burada bir araya getiren sayın Mustafa Aksoy’a teşekkür ediyorum. Bakanlığımızın uzun süredir çok güzel teşvikleri var fakat Kayseri olarak tarım ve hayvancılıkta istediğimiz noktada olmadığımızı söylemeliyiz. Ankara’nın bütçe imkanlarını biliyoruz ama mümkün olduğu kadar Kayseri’nin aslında tarıma elverişli olan topraklarının Yamula, Bahçecik ve Develi projesinin sulama kanallarının tamamlanması ile hem köyden şehre göçün önüne geçeceğiz hem de tarım ve hayvancılıkta kendi kendimize yeten bir yer olacağız” dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin de, "Bugün tarım ve hayvancılık yönündeki sorunlarımızı konuşarak 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine yön vereceğimiz bir dönemi hep birlikte başlatmış olacağız. Kayseri dışarıdan bakıldığında bir sanayi şehri olarak tanımlansa da gerçek anlamda tam bir tarım ve hayvancılık kentidir. Bitkisel üretimde kabak çekirdeğinde ilk sırada yer almaktayız, çilek fidesi üretiminin yüzde 60’ı ilimizden gerçekleşmektedir ve çerezlik ay çekirdeğinde 2. Sırada Kayserimiz yer almaktadır. Şeker pancarı ve arpa üretiminde 4. sıradayız. Elma üretiminde 7. ve buğday üretiminde 16. sıradayız. Biz ülkemizin yavru alabalık ihtiyacının yüzde 40’ını karşılıyoruz ve bunu aynı zamanda ülkenin çeşitli noktalarına gönderiyoruz ve oradan da yurtdışına ihraç ediliyor. Ülkemizde tüketilen her 3 yumurtadan 1’i ilimizden ihraç edilmektedir. Katılımlarınızdan ötürü hepinize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, "Her sektörün kendine özgü problemleri ve beklentileri var. Bizim şehir olarak uyum içerisinde, dayanışma içerisinde çalışmamızın bir bereket olduğunu burada herkes takdir eder. Bugüne kadar Kayserili deyince onların ihtiyacı yok ya da onlar kendi imkanlarıyla yapar mantığını artık şöyle revize ediyoruz, Kayserili işini bilir ama işini takip eder ve etmelidir diyoruz. Yapılanlar iyi ve güzel ama yeterli değil. Daha fazlasını hak ettiğimize ben inanıyorum. Orta Anadolu’da tarım ve hayvancılığın merkezi olan ve kendinden çok güzel şekilde söz ettiren bu şehrimizi daha iyi konum ve durumlara taşımak bizlerin de görevidir” diye konuştu.

AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, "Biz 1 yıl içerisinde 17 milyar TL şu veya bu şekilde farklı başlıklar altında tarım sektörüne teşvik veriyoruz. Bu zaman zaman koltuk değnekleri tarzında değerlendirilebilir ama biz sektörün yalnızca Türkiye içerisinde değil, aynı zamanda uluslar arası piyasada da rekabet edebilmesinin önünü açmak açısından bunu yapıyoruz. İnşallah verimlerimiz arttıkça bu tür teşviklerin hangi noktada yapılması lazım geldikçe gün ve gün hesaplanmakta” şeklinde konuştu.

Tarımı olmayan ülkelerin balkonsuz eve benzeyeceğini belirten Tarım VE Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, "Dünyanın bütün ülkelerinde beslenme,gıda ve sağlık kolları, önem sıralamasında ilk sırayı oluşturmakta. Bu bağlamda küresel ölçekte gıda, tarım ve hayvancılık sektöründe giderek öneminin arttığını daha da net bir şekilde her yıl görünmekte. Her seferinde ifade ettiğimiz gibi, bir devlet için gıda ve tarım ihtiyacı önümüzdeki süreçte savunma sanayiden daha da önemli bir hal alacağını ifade etmek isterim. Dünyayı doyuran ülkenin dünyanın lider ülkesi olacağını çok net bir şekilde göreceğiz. Şu da bir gerçek ki, tarımı olmayan ülkeler balkonsuz eve benzeyecekler. Bir şey eksik olacak ve bir şeyi gidermek için, bir başka ülkeye, bir başkasına ihtiyaç duymak zorunda kalacak. Türkiye olarak tarımsal hasılatta Avrupa’da ilk sıradayız. Bu da gerçek rakamlar. Dünyada 7.’yiz. yani bu sayıları toprak varlığı olarak değerlendirdiğimizde, toprak varlığı tarımsal alanda 17. sırada. Bu da şu demek, biz aslında fena değiliz ama çok daha iyi bir noktaya gitmemiz lazım ki nüfusumuz hızlı bir şekilde artmakta. Bu tabloda bize aslında arazilerimizi iyi kullandığımızı göstermekte" dedi.

Tarım ürünlerinin ciddi şekilde istihdam oluşturduğu kaydeden Kayseri Valisi Şehmus Günaydın da, "Tarım sektörü ülkemiz açısından son derece önemli. Geçen yıl yaklaşık 169 milyar dolarlık bir ihracat yaptık. Bunun yaklaşık 22 milyon doları tarım ürünleri ve biliyorsunuz tarım ürünlerinde de ciddi şekilde istihdam oluşturduğu için, ülke ekonomimiz açısından tarım ve hayvansal üretim son derece önemli. Kayserimiz açısından değerlendirdiğimiz zaman, her ay iki tane ilçeyi ziyaret ediyoruz. Oradaki ilçe başkanlarımızla ve vatandaşlarımızla sohbet ediyoruz. Geçen hafta Yahyalı’ya giderek belediye başkanımızla konuştuk. Tarımsal üretimimizi bire bir takip ediyoruz ve her ilçemizde sahip olduğumuz avantajları konuşuyoruz. Alım heyetlerimizi bu sene Yahyalı’ya yönlendirdik ve elmanın kilosu geçen seneye göre güzel bir fiyat artışıyla dışarı satmakla karşı karşıyayız ve inşallah bu böyle devam eder. Tüketici ve üretici arsındaki dengeyi muhafaza etmemiz lazım" ifadelerini kullandı.