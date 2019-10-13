Mustafa Akıncı Barış Pınarı Harekatı için ne söyledi? gündemde yer alan konular arasında. KKTC'nin 4 yıldır Cumhurbaşkanlığı görevini sürdüren Mustafa Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yorumu tartışma konusu oldu. Mustafa Akıncı'nın harekata ilişkin skandal açıklaması merak ediliyor. Mustafa Akıncı Barış Pınarı Harekatı için ne söyledi? İşte detaylar...

Mustafa Akıncı Barış Pınarı Harekatı için ne söyledi?

TSK ve Suriye Milli Ordusu, Suriye'deki terör örgütlerine yönelik Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı. Harekatın ardından birçok Türk-İslam düşmanı devlet, Türkiye'ye karşı kınama mesajı yayınladı. Dost görünen ülkelerin yayınladığı kınama mesajlarıyla büyük tepki çekti. Özellikle İran, Suudi Arabistan, BAE gibi ülkelerin kınama mesajları kamuoyunda tepkilere neden olurken, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın açıklaması büyük şaşkınlığa neden oldu.

Akıncı, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, operasyona açık bir destek belirtmediği gibi, Kıbrıslı Türklere yönelik katliamlara son veren 1974 Barış Harekatı'nın da bir savaş olduğunu savundu.

İşte Akıncı'nın paylaşımı...

Mustafa Akıncı, harekata dair sosyal medya hesabından şunları yazdı:

"1974'te biz adına Barış Harekatı desek de bu bir savaştı ve akan da kandı. Şimdi Barış Pınarı desek de akan su değil kandır."

Ömer Çelik yanıt verdi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın 'Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili "Akan su değil kandır." sözlerini 'basiretsizlik ve saygısızlık' olarak yorumladı. Harekatın terörle mücadeleye yönelik olduğunu hatırlatan Çelik, "Bu mücadelelerde kim yanımızda durdu, kim karşımızda durdu unutmayacağız." dedi.

Sayın Akıncı ayrıca Kıbrıs Türklerinin zulümden kurtulmasını sağlayan Kıbrıs Barış Harekatı’mızı da eleştirmiş. Cumhurbaşkanı olduğu ülkenin kurtuluşunu sağlayan bir harekatı eleştiren kişi konumuna düşmüştür"

Barış Pınarı Harekatı bir cinayet şebekesi olan terör örgütüne karşı yapılıyor. Sayın Akıncı terör örgütüne karşı tek bir cümle kuramıyor ama teröre karşı mücadelemizi eleştiriyor. Bu açık bir saygısızlıktır."

Sayın Akıncı, ülkemiz Barış Pınarı Harekatı ile bir cinayet şebekesine karşı mücadele ediyor. Size bu cinayet şebekesinin alçak saldırıları sonucu sadece son birkaç günde içinde bebekler de olan kaç vatandaşımızın, kaç askerimizin şehit olduğunu hatırlatırım.

Sayın Akıncı size Kıbrıs Barış Harekatı’nın hangi soykırım ve cinayet şebekesine karşı yapıldığını hatırlatmak zorunda kalmamız da çok üzücüdür. Şehit olan arkadaşlarınızın hatırına bu basiretsiz ve saygısız dili kullanmamalıydınız.

Oktay'dan sert tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın bu sözleri sonrası sosyal medya hesabından bir mesaj yayınlayarak Akıncı'yı sert sözlerle eleştirdi.