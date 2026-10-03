Palandöken'den kış haberi geldi! Zirveyi beyaz örtü kapladı
Türkiye’nin önde gelen kış turizm merkezlerinden Palandöken’de kar yağışı etkisini artırarak devam ederken, kent genelinde düşen sıcaklıklarla birlikte zirve yeniden beyaza büründü.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Türkiye’nin önde gelen kış turizm merkezlerinden Palandöken’de kar yağışı etkisini artırarak devam ederken, kent genelinde düşen sıcaklıklarla birlikte zirve yeniden beyaza büründü.
Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken Kayak Merkezi’nde kar yağışı etkisini artırarak sürdürüyor.
Erzurum genelinde dün akşam saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarında hissedilir derecede düşüş yaşandı. Kentin yüksek kesimlerinde soğuk havayla birlikte kar yağışı geçişleri görülmeye başladı. Gündüz saatlerinde dağ genelinde etkili olan yoğun sisin ardından akşam saatlerine doğru yüksek kesimlerde kar yağışı yeniden yüzünü gösterdi.
Palandöken Kayak Merkezi’nde önceki gün yağan mevsimin ilk karının ardından bugün akşam saatlerinde başlayan yeni yağışla birlikte zirve beyaza büründü. Meteoroloji yetkilileri, yüksek kesimlerde soğuk hava ve kar yağışının aralıklarla devam edeceğini bildirirken, sürücüleri sis ve gizli buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23