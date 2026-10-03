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Türkiye
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Palandöken'den kış haberi geldi! Zirveyi beyaz örtü kapladı

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Palandöken'den kış haberi geldi! Zirveyi beyaz örtü kapladı

Türkiye’nin önde gelen kış turizm merkezlerinden Palandöken’de kar yağışı etkisini artırarak devam ederken, kent genelinde düşen sıcaklıklarla birlikte zirve yeniden beyaza büründü.

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Foto - Palandöken'den kış haberi geldi! Zirveyi beyaz örtü kapladı

Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken Kayak Merkezi’nde kar yağışı etkisini artırarak sürdürüyor.

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Foto - Palandöken'den kış haberi geldi! Zirveyi beyaz örtü kapladı

Erzurum genelinde dün akşam saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarında hissedilir derecede düşüş yaşandı. Kentin yüksek kesimlerinde soğuk havayla birlikte kar yağışı geçişleri görülmeye başladı. Gündüz saatlerinde dağ genelinde etkili olan yoğun sisin ardından akşam saatlerine doğru yüksek kesimlerde kar yağışı yeniden yüzünü gösterdi.

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Foto - Palandöken'den kış haberi geldi! Zirveyi beyaz örtü kapladı

Palandöken Kayak Merkezi’nde önceki gün yağan mevsimin ilk karının ardından bugün akşam saatlerinde başlayan yeni yağışla birlikte zirve beyaza büründü. Meteoroloji yetkilileri, yüksek kesimlerde soğuk hava ve kar yağışının aralıklarla devam edeceğini bildirirken, sürücüleri sis ve gizli buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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