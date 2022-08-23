Mustafa ağabey ömür nasıl yaşanır hepimize gösterdi

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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, geçtiğimiz Cuma gecesi Hakk’a yürüyen İcra Kurulu Başkanımız Mustafa Karahasanoğlu için Akit Medya Grubu’na taziye ziyaretinde bulundu.

Akit Medya Grubu Müessese Müdürü Osman Nuri Karahasanoğlu, Yazı İşleri Müdürümüz Ali İhsan Karahasanoğlu ve Akit TV Genel Koordinatörü Serdar Uslu ile görüşen Destici ve Kabaktepe, Akit camiasına, çalışanlarına ve okurlarına sabır temennisinde bulunarak, başsağlığı dileklerini iletti.

Ömür nasıl yaşanır hepimize gösterdi

Basın Danışmanı Mustafa Güngör ile birlikte ziyarete gelen AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, “Mustafa Ağabeyimize Rabbim, rahmetiyle muamele etsin. Kabri Ravza, makamı âli olsun. Türkiye’de, özellikle gazetecilikte bir okul, ekol olacak hizmetlere ve çalışmalara imza attı. Birçok gazetecinin, medya mensubunun yetişmesine vesile oldu. Hem düşünce, hem yaklaşım hem de tavır sergilenmesinde ve bu tavrın nasıl olması gerektiği hususunda herkese örnek teşkil etti. Ömrü bahşedenin uğruna nasıl bir hayat yaşanır hepimize gösterdi. Onun için kendisine şükranız. Allah rahmet etsin. Bu vesileyle Akit camiasına sabırlar diliyoruz” şeklinde konuştu.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ise ziyarette şunları söyledi:

“Kendisini tanıdığımız günden vefatına kadar ara ara Mustafa Bey’le görüşmelerimiz ve sohbetlerimiz oldu. Kendisi, özellikle 12 Eylül öncesinde, siyasi mücadele içinde de bulunmuş, siyaset yapmış, o günlerden beri medyanın içinde yer almış bir kişiydi. Hep inandığı gibi yaşamanın ve Müslüman Türk milletinin böyle yaşaması gerektiğinin mücadelesini verdi. İnancımıza, vatanımıza, milletimize, dinimize sahip çıkma gayretinde bulundu. Tabii bunu yaparken, Türkiye’nin özellikle İslam coğrafyasıyla yakın ilişkiler içerisinde olmasını çok önemsedi.”

Müslüman Türk halkı yaptıklarını unutmayacak

“28 Şubat sürecindeki duruşunu da onun öncülüğünde Akit Medya grubunun duruşunu bir kere daha hatırlamakta fayda var. Gençlerimiz belki görmediler ama, o dönemde dindar ve mütedeyyin kesimlerin neler yaşadığını biz biliyoruz. İnanan kesimlerin, dindar insanların hangi baskılarla, zorluklarla ve zulümlerle karşı karşıya kaldığını biliyoruz. Üniversitelerde, sırf başörtüsü yüzünden genç kızlarımız kapılardan geri çevrilirken, ikna odalarına alınırken veya öğretmenlerimiz meslekten atılırken, başörtülü hanımlar kamu kurumların kovulurken bir tarafında siyaset olarak biz ve bizim gibi düşünen partilerle işin karşısındaydık. Ama basın kısmına baktığımızda, burada en yüksek sesle buna karşı çıkan ve bunları dillendiren Mustafa Bey, kardeşleri ve ekibiyle birlikte Akit medya grubu vardı. Onun için, özellikle Müslüman Türk halkı ve dindar kesimlerimiz bunları unutmayacaktır. Yaşadığımız dünya bir imtihan dünyası. Biz Mustafa Bey’e şahitlik edenlerdeniz. Kendisine bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Mekânı cennet olsun.”

Mustafa Destici ile birlikte ziyarete eşlik eden Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcıları Osman Tüfekçi, Yaşar Sayan ve Bayram Karacan ve BBP MKYK Üyesi Recep Tufan da Akit Medya Grubuna taziyelerini iletti.

Karahasanoğlu ailesi adına Nuri Karahasanoğlu ile Ali İhsan Karahasanoğlu, taziye ziyaretleri dolayısıyla BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve ekibi ile, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe’ye ayrı ayrı teşekkürlerini iletti.