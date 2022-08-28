Mustafa ağabey, büyük Türkiye mücadelesinin öncü ismiydi

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

Türkiye’nin önde gelen siyasileri, medya temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları, dün de gün boyunca genel merkezimize gelerek ebediyete uğurladığımız büyük dava ve fikir insanı Mustafa Karahasanoğlu için taziyelerini sundu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, Yeni Şafak Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Mustafa Kahraman, Yeni Şafak Gazetesi Ekonomi Müdürü İbrahim Acar ve uzun yıllar Mustafa Bey ile mesai arkadaşlığı yapan Akit’in emektarlarından Abdulhekim Söylemez, Akit’e gelerek başsağlığı dileklerini iletti. Ziyaretlere ev sahipliği yapan Akit Medya Grubu Müessese Müdürü Osman Nuri Karahasanoğlu ile Yazı İşleri Müdürümüz Ali İhsan Karahasanoğlu, vefa örneği gösteren misafirlere teşekkürlerini iletti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Medya Grubu Müessese Müdürü Osman Nuri Karahasanoğlu ve Yazı İşleri Müdürümüz Ali İhsan Karahasanoğlu ile görüştü, Akit camiasına, çalışanlarına ve okurlarına başsağlığı dileğinde bulundu.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Şentop, “Mustafa Karahasanoğlu Ağabeyimizin vefatı dolayısıyla daha önce telefonla taziyelerimizi bildirmiştim ancak işlerimizin yoğunluğu sebebiyle İstanbul’da bulunamadığım için gelememiştim. Mustafa Ağabey, hep Türkiye’de milletin değerlerinin yeniden hakim olabilmesi için çabaladı. Büyük Türkiye mücadelemizin öncü isimlerindendi. Şahsi tanışıklığımız çok eskidir. Hukuk fakültesinden öğrenciyken 1988 yılında aylık hukuk dergisi çıkarıyorduk arkadaşlarımızla. Teklif dergisi. O yıllarda Cuma dergisi çıkıyordu Aksaray’da Küçük Langa’da bir hırdavatçı dükkanı içerisinde. Fiziken büyük imkânsızlıklar içerisinde ama bir büyük heyecanla, kararlılıkla ve cesaretle mücadele yürüten bir ekibin başındaydı. O zamanlar bir araya gelip zaman zaman ortak bildiriler, deklarasyonlar yayınlanırdı. O tarihlerden beri bugüne kadar zaman zaman bu mücadelenin içerisinde görüştük, birlikte gayret gösterdik. Kendisi cesaretiyle, vefasıyla, kararlılığıyla ve görüşlerini çok açık net bir şekilde ifade eden öncü isimlerden birisiydi. Özellikle 28 Şubat süreci gibi zor zamanlarda büyük gayretleri oldu. Hem mağdurlara hem de bu davanın yolcularına büyük hizmetleri oldu. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Allah kendisinden razı olsun mekanı cennet olsun” dedi.

Dostların ziyareti gün boyu sürdü

Dün TBMM Başkanı Şentop’un yanı sıra gün boyu gerçekleşen taziye ziyaretlerinde, Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, Yeni Şafak Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Mustafa Kahraman, Yeni Şafak Gazetesi Ekonomi Müdürü İbrahim Acar ve Mustafa Karahasanoğlu ile uzun yıllar birlikte çalıyan mesai arkadaşı Abdulhekim Söylemez de Akit Medya Grubu’na gelerek başsağlığı dileklerini iletti. Osman Nuri Karahasanoğlu ile Ali Karahasanoğlu kardeşler, vefalı misafirlere teşekkürlerini iletti.

Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, Yeni Şafak Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Mustafa Kahraman, Yeni Şafak Gazetesi Ekonomi Müdürü İbrahim Acar.

Mustafa Karahasanoğlu ile uzun yıllar birlikte çalışan eski mesai arkadaşı Abdulhekim Söylemez.