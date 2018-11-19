THY - Yeni Havalimanı Promosyon - Kıbrıs Bakü
0553 313 94 23

Muş'ta yaylada mahsur kalan 5 çoban kurtarıldı

Etkili olan kar ve tipi nedeniyle sürüleriyle yaylada mahsur kalan 5 kişi, ekiplerce yürütülen çalışma sonucu kurtarıldı.

19 Kasım 2018 Pazartesi 11:13
Muş'ta yaylada mahsur kalan 5 çoban kurtarıldı

İl merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Üçevler bölgesinde 5 çoban, 200 küçükbaş hayvanla yayladan dönerken kar ve tipi yüzünden kapanan yolda mahsur kaldı. Yapılan ihbar üzerine 2 bin 600 rakımlı bölgeye yönlendirilen İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, 5 iş makinesiyle yol açma çalışması başlattı. Kar kalınlığının yer yer 2 metreye ulaştığı bölgede 8 saat süren çalışmayla yaylaya ulaşan ekipler, besicilerin sürüleriyle yola devam etmesini sağladı. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, yaptığı açıklamada, son günlerde etkili olan kar ve tipinin hayatı olumsuz etkilediğini söyledi. Bölgede nöbetçi ekipler bulundurduklarına değinen Yentür, "Kış başladı, havalar soğudu. Yaylalardan hayvanlarını yürüterek getiren vatandaşların sıkıntı yaşamaması için Özel İdare olarak bütün tedbirlerimizi aldık." dedi.

 

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 11:13
  1. Muş
  2. haberler

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Astrolog Töreli hayatını kaybetti
    1. Astrolog Töreli hayatını kaybetti
    2. 2 yıl önce arkadaşını öldürmüştü.....
    3. Van'da taksinin LPG deposunda 23 kilo..
    4. “Kalpaklı bunak” tam bir Mustafa Kemal..
    5. Fenerbahçe'de Carlos Kameni dönüyor
    6. Merkez Bankası açıkladı! Eylülde düştü
    7. Terörist cenazelerini, akmayan suları,..
    8. 3 ildeki torbacı operasyonunda 26..
    9. Muş'ta yaylada mahsur kalan 5 çoban..
    10. ABD'den şaşırtan Finlandiya açıklaması!
    11. Bakan müjdeyi verdi: Öğrencilere maaş..
    12. Lucescu dönemi sona eriyor! İşte Milli..
    13. Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren..
    14. Cumhuriyet yazarı attığı tweet ile..
    15. AK Parti ve MHP'nin İBB adayı Binali..
    16. Soğanın fiyatı yine yükselişte
    17. Dünyanın en yüksek peribacasına..
    18. Pes dedirten olay! Kızının oyuncağının..
    19. Emmanuel Macron: Küresel kaosu önlemek..
    20. Eski Almanya Başbakanı Schöder'den ABD..
    Muğla'da iğrenç olay! Sendika başkan yardımcısı açığa alındı
    Muğla'da iğrenç olay! Sendika başkan yardımcısı açığa alındı
    Yeni Merkel'den gurbetçilere şok haber! Bir dönem sona eriyor
    Yeni Merkel'den gurbetçilere şok haber! Bir dönem sona eriyor
    Adnan Oktar’ın kediciğinden bomba itiraf!
    Adnan Oktar’ın kediciğinden bomba itiraf!
    Belediye başkanının damadı FETÖ'den tutuklandı!
    Belediye başkanının damadı FETÖ'den tutuklandı!
    Bakan Turhan'dan kesin açıklama! 'Sakın para ödemeyin'
    Bakan Turhan'dan kesin açıklama! 'Sakın para ödemeyin'

    Günün Karikatürü

    17 Kasım 2018
    Doğalgaz kullananlar dikkat! Sakın bunları yapmayın
    Doğalgaz kullananlar dikkat! Sakın bunları yapmayın
    Türk Dışişlerinden dev şirkete çok sert uyarı!
    Türk Dışişlerinden dev şirkete çok sert uyarı!