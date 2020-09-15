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Aktüel Muş'ta uyuşturucu ticareti yapan 3 kişi tutuklandı
Aktüel

Muş'ta uyuşturucu ticareti yapan 3 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-15 22:43:28 -
Muş'ta uyuşturucu ticareti yapan 3 kişi tutuklandı

MUŞ (AA) - Muş'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü cezaevine gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlara ve organizasyonlara yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda 13 Eylül'de gerçekleştirilen operasyonda 327,44 gram gelen sentetik uyuşturucu, 1 kilogram esrar ve kurusıkı tabanca ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, "Yakalanan 5 şüpheliden 1'i emniyetten salıverilmiş, 14 Eylül'de 4 şüpheliden 3'ü tutuklanmış, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, kentte her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı kesintisiz mücadelenin sürdürüleceği vurgulandı.


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