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Aktüel Muş'ta tütün kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 2 şüpheliye adli işlem yapıldı
Aktüel

Muş'ta tütün kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 2 şüpheliye adli işlem yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-18 18:29:54 -
Muş'ta tütün kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 2 şüpheliye adli işlem yapıldı

MUŞ (AA) - Muş'ta tütün kaçakçılarına yönelik operasyonda yakalanan 2 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık suçu kapsamında internet üzerinden nargile tütünü satan kişilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 17 kilo 400 gram kıyılmış tütün, 145 kilo 700 gram gliserin, 103 kilo 300 gram aromalı şerbet, 52 kilogram nargile tütünü, 2 kilogram kuru tütün yaprağı, 2 kilo 800 gram toz koruyucu gıda boyası, 2 kilo 920 gram aromalı şurup, 2 terazi, poşet kilitleme cihazı, 50 şeffaf poşet, 21 boş nargile kutusu ve nargile tütünü yapımında kullanılan ürünler ele geçirildi.

Yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.


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