Muş'ta terör örgütü PKK'ya operasyon!

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "Şehit Jandarma Üstçavuş Serdal Uyanık 2018-114 operasyonu" düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, merkeze bağlı Kızılağaç beldesi kırsalında 29 Temmuz'da düzenlenen operasyon kapsamındaki arazi taramasında, bölücü terör örgütü mensuplarına ait, naylona sarılı toprağa gömülmüş ve kullanılmamış 3 takım terörist kıyafeti bulunduğu kaydedildi.

Halkın huzur ve güvenliği için il genelinde terörle mücadelenin kararlılıkla süreceği vurgulanan açıklamada, duyarlı vatandaşların her türlü ihbarının, emniyet ve asayişin sağlanması konusunda etkinliği artıracağı ifade edildi.