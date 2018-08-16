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Muş'ta terör operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Muş'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yapılan operasyonda 21 kişi gözaltına alındığı bildirildi.

16 Ağustos 2018 Perşembe 16:20
Muş'ta terör operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyet ve eylemlerini engellemeye yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Sosyal medyadan "terör örgütü propagandası yapan", "toplumsal olaylarda kamu kurumları ve güvenlik kuvvetlerine karşı taşlı saldırılarda bulunan" ve "lastik yakma eylemlerine karışan" zanlılara yönelik 14-15 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda 21 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2018 Perşembe 16:20
  1. Terörle Mücadele
  2. pkk

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