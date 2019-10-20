0553 313 94 23

Muş'ta sel: 3 yaralı

Muş'un Dilimli köyünde sağanak sonucu oluşan sele kapılan 3 kişi yaralandı, 4 ev ve 2 ahır zarar gördü.

20 Ekim 2019 Pazar 16:29
Muş'ta sel: 3 yaralı

Muş'un Dilimli köyünde sağanak nedeniyle oluşan sel ev ve ahırları bastı, 3 kişi yaralandı.

Kente 35 kilometre uzaklıktaki Dilimli köyünde etkili olan sağanak sonucu sel oluştu. 

Durumun haber verilmesi üzerine köye giden Jandarma, 112, AFAD, Özel İdare ve DSİ ekipleri su baskınlarının önlenmesi ve vatandaşların güvenliğinin sağlanması için çalışma başlattı.

Sele kapılan 3 kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Köy muhtarı Nizamettin Subaşı, gazetecilere yaptığı açıklamada, büyük bir sel felaketiyle karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

En büyük tesellilerinin can kaybının yaşanmaması olduğunu vurgulayan Subaşı, "Evlerde ve ahırlarda ciddi hasarlar var. Sel felaketi sırasında Jandarma, İl Özel İdaresi, DSİ ve AFAD ekipleri yanımızda yer aldı, çalışma yaptı. Tüm ekiplere teşekkür ediyoruz. Selden dolayı 3 kişi yaralandı, 4 ev ve 2 ahır sular altında kaldı. Yaralıların durumu iyi." diye konuştu.

Vatandaşlardan Ali Bozkurt da suya kapılan kardeşinin ayağının kırıldığını aktardı.

Bozkurt, "Çocukları kurtarmaya çalışırken suya kapıldık. Kardeşimin o sırada ayağı kırıldı. Ambulansla hastaneye kaldırdık. Can kaybımız olmadı ancak köyde büyük zarar yaşadık." dedi.

Evini su basan Fadime Dora da eşyalarının çamur altında kalarak kullanılamaz hale geldiğini aktardı. Havaların soğuduğunu, kalacak yerlerinin olmadığını dile getiren Dora, yetkililerden yardım istedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Ekim 2019 Pazar 16:29
  1. Muş
  2. AFAD
  3. Dilimli
  4. sel felaketi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Donald Trump'tan yeni açıklama!
    1. Donald Trump'tan yeni açıklama!
    2. YPG arması ile harekete geçtiler
    3. EYT'de son durum ne? EYT ne zaman..
    4. Kayserispor Kasımpaşa maçı kaç kaç..
    5. Muş'ta sel: 3 yaralı
    6. Galatasaray Real Madrid maçı ne zaman,..
    7. Şener'den Kaftancıoğlu'na Barış Pınarı..
    8. Azerbaycan'ın Kahraman Komutanı..
    9. HDP'liler, 'evlenmemek için kaçtı'..
    10. Bakan Akar'a asker selamı sürprizi
    11. Frank Hoogerbeets uyardı! ‘Mart’ın ilk..
    12. İngiltere'den Barış Pınarı Harekatı..
    13. 'Okul servisi' süsü verip soygun..
    14. Hindistan'da 'yok artık' dedirten..
    15. PKK’lı isim “TSK katliam yapıyor”..
    16. Aileler de devreye girdi! Gri..
    17. Rusya'dan skandal Türkiye açıklaması
    18. Kayıkla göle açıldı, 67 kilogramlık..
    19. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan..
    20. Davutoğlu’ndan Trump’ın mektubuna sert..
    21. Destici’den mektup tepkisi: Gereken..
    22. Türkiye'ye kalleş plan! Sınırdan 6..
    23. Lavrov'dan ABD'ye çağrı: Biz hazırız!
    24. Şamil Tayyar’dan sert açıklama! ‘Ya..
    25. Barış Pınarı Harekatı üzerinden TSK’ya..
    26. Yazar Sevgili tehlikeye dikkat çekti:..
    27. 8 yıl çalışan işçi ne kadar tazminat..
    28. Teröristlerden sınır karakoluna saldırı!
    29. 20 yıl çalışan ne kadar tazminat alır?..
    30. Genç evlilik mağduru Tıraş sözde kadın..
    Rusya'dan flaş Esed açıklaması
    Rusya'dan flaş Esed açıklaması
    Berlusconi’den Erdoğan açıkalaması! “Bu bizim için iyi değil!”
    Berlusconi’den Erdoğan açıkalaması! “Bu bizim için iyi değil!”
    AK Parti’li isimden 'harekat' açıklaması: Ciddi anlamda...
    AK Parti’li isimden 'harekat' açıklaması: Ciddi anlamda...
    Atatürk Havalimanı'nda bırakılan uçaklar için süreç başladı
    Atatürk Havalimanı'nda bırakılan uçaklar için süreç başladı
    Toplantı gergindi... Erdoğan bu sözü duyunca sakinleşti!
    Toplantı gergindi... Erdoğan bu sözü duyunca sakinleşti!

    Günün Karikatürü

    20 Ekim 2019
    Japon ekonomisine Pakistanlı işçi dopingi
    Japon ekonomisine Pakistanlı işçi dopingi
    Şamil Tayyar Barış Yarkadaş'a fena patladı: PKK ağzıyla konuşma soytarı
    Şamil Tayyar Barış Yarkadaş'a fena patladı: PKK ağzıyla konuşma soytarı