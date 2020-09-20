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Aktüel Muş'ta öğretmenler okulu sabunlu suyla yıkayarak, dezenfekte etti
Aktüel

Muş'ta öğretmenler okulu sabunlu suyla yıkayarak, dezenfekte etti

Yeniakit Publisher
2020-09-20 13:54:56 -
Muş'ta öğretmenler okulu sabunlu suyla yıkayarak, dezenfekte etti

MUŞ (AA) - Muş'un Bulanık ilçesinde öğretmenler, yarın başlayacak yüz yüze eğitim öncesi okullarını sabunlu suyla temizleyerek, eğitime hazır hale getirdi.

Turgut Özal İlk ve Ortaokulu'nda görevli öğretmenler, 636 öğrencinin eğitim göreceği okulu kendi imkanlarıyla aldıkları malzemelerle temizledi.

Okulun bahçe, tuvalet, kapı, pencere, sıra, masa, koridorlar ile sınıfları salgına karşı sabunlu suyla yıkayıp dezenfekte eden öğretmenler, sınıfları da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uygun dizayn ederek öğrenciler için uygun ortam oluşturdu.

Okul Müdürü Kamuran Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğretmenlerin desteğiyle okulları eğitime hazırladıklarını söyledi.

Öğretmenlerin gönüllü olarak okulu temizleyip, öğrencilerin daha hijyenik ortamda ders görmelerini sağlamaya çalıştıklarını belirten Aydın, şunları kaydetti:

"Okulumuzda görev yapan öğretmenler Türkiye'nin farklı illerinden buraya geldi. Herkes fedakarca bir şeyler yapmaya çalışıyor. Öğretmenlerimiz tüm öğrenci ve velilerle bire bir ilgileniyor. Okulumuzun temizliğini yaptık. Milli Eğitim Müdürlüğümüzden aldığımız dezenfektanlarla okulumuzun her yerini dezenfekte ettik. Pandemiyle ilgili görsellerimizi hazırladık. Eğitim için gerekli hazırlıklarımızı yaptık. Aynı özveriyi velilerimizden de bekliyoruz. Velilerimiz maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymaları konusunda öğrencilere destek olsunlar. Öğrencilerimize temiz bir eğitim ortamı hazırladık. İyi bir nesil yetiştirebilmek için üzerimize düşen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Fedakar öğretmenlerimize teşekkür ediyorum."






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