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Muş'ta öğretmenler, kamu kurumları için günde 3 ton dezenfektan üretiyor

Yeniakit Publisher
2020-06-11 12:17:49 -
Muş'ta öğretmenler, kamu kurumları için günde 3 ton dezenfektan üretiyor

MUŞ (AA) - Muş Özel Bilim ve Teknik Anadolu Lisesinde görevli kimya öğretmenleri, kentteki okul ve kamu kurumlarına ücretsiz dağıtılmak üzere günde 3 ton yüzey dezenfektanı üretiyor.

Devlet desteğiyle Muş Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan lisenin müdürü Özcan Yurtdaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde yüzey dezenfektanı üretim atölyesi oluşturduklarını söyledi.

Kimya öğretmenleriyle günde yaklaşık 3 ton yüzey dezenfektanı ürettiklerini ifade eden Yurtdaş, şöyle konuştu:

"Ayrıca sıvı sabun ve kolonya üretiyoruz. Eylülde eğitimin başlamasıyla öğrencilerimizle kentin dezenfektan ihtiyacını karşılamak için günlük 6 ton üretim yapacağız. Eğitim öğretim yılı başladığında okulumuzda üretilen dezenfektanlar sayesinde öğrencilerimiz koronavirüse karışı daha güvenli ortamlarda eğitim görecek."

Lisenin Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Işık ise ürettikleri dezenfektanlarla okulların ihtiyacını karşılayacaklarını belirtti.

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