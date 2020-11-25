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Aktüel Muş'ta maskeye uyuşturucu gizleyen şüpheli yakalandı
Aktüel

Muş'ta maskeye uyuşturucu gizleyen şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-25 16:45:45 -
Muş'ta maskeye uyuşturucu gizleyen şüpheli yakalandı

MUŞ (AA) - Muş'ta, kullandığı maskeye 30,5 gram sentetik uyuşturucu sakladığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan kişi ve organizasyonlara yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda durdurulan bir otomobilde arama yapan ekipler, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmak amacıyla kullanılan maskenin içine gizlenmiş 30,54 gram sentetik uyuşturucu buldu.

Maskeye uyuşturucu sakladığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.


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