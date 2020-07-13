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Aktüel

Muş'ta mandaların nehirde serinlemesi renkli görüntüler oluşturdu

Yeniakit Publisher
2020-07-13 14:39:36 -
Muş'ta mandaların nehirde serinlemesi renkli görüntüler oluşturdu

MUŞ (AA) - Muş'un Hasköy ilçesinde çobanların, sıcaktan etkilenen manda sürüsünü nehirde serinletmesi renkli görüntüler oluşturdu.

Sabah erken saatlerde manda sürüsünü meralara götürerek otlatan çobanlar, sıcaklığın arttığı saatlerde serinlemeleri için hayvanlarını Karasu Nehri'ne getiriyor.

Burada yaklaşık 3 saat mandaları suda bekleten çobanlar da suda yüzerek eğlenceli vakit geçiriyor.

Çobanlardan Yusuf Çağla, son zamanlarda sıcaklığın artmasının mandaları da etkilediğini söyledi.

Hayvanları serinletmek için Karasu Nehrine getirdiklerini belirten Çağla, "Biz de mandalarla nehre girip serinliyoruz. Serinlemek için başka bir seçeneğimiz yok. Hayatımda hiç deniz görmedim. Burada eğlenceli zaman geçiriyoruz." dedi.

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