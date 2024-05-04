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Yerel Muş'ta korkunç kaza! Kamyon hurdaya döndü
Yerel

Muş'ta korkunç kaza! Kamyon hurdaya döndü

Yeniakit Publisher
2024-05-04 13:49:00 - 2024-05-04 13:49:28
Muş'ta korkunç kaza! Kamyon hurdaya döndü

Mersin'in Mut ilçesinde yoldan çıkıp devrilen kamyonun sürücüsü Zekeriya Yenilmez, hayatını kaybetti. Kaza sonrası olay yerinden kaldırılan kamyonun adeta hurdaya döndüğü görüldü.

Karaman karayolu Yapıntı Mahallesi Zeytinlik mevkiinde sabah saatlerinde meydana geldi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Marketlere malzeme taşıyan bir lojistik firmasına ait Zekeriya Yenilmez'in kullandığı 06 BMP 13 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Devrilen aracın sürücüsü Yenilmez, olay yerinde yaşamını yitirirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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