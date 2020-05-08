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Aktüel

Muş'ta karantinaya alınan köylerde yaşayanların ihtiyaçları karşılanıyor

Yeniakit Publisher
2020-05-08 12:49:01 -
Muş'ta karantinaya alınan köylerde yaşayanların ihtiyaçları karşılanıyor

MUŞ (AA) - Muş'un Malazgirt ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Kuruca köyü ve Dedeağaç mezrasındaki vatandaşların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubunca karşılanıyor.

Vefa Sosyal Destek Grubu sorumlusu Murat Köse, yaptığı açıklamada, karantinaya alınan köylere ilaç, gıda, bebek bezi ve bebek maması yardımları yaptıklarını belirtti.

Halkın mağdur olmaması için yoğun bir şekilde çalıştıklarını anlatan Köse, "Hep birlikte, omuz omuza verirsek inşallah bu hastalığı atlatacağız. Allah hepimizin yardımcısı olsun." dedi.

Karantinaya alınan köyde yaşayan Kutbettin Güden de tüm ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılandığını belirterek yetkililere teşekkür etti.

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