  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Muş'ta "kar kaplanları" köy yollarındaki mesaisi başladı
Aktüel

Muş'ta "kar kaplanları" köy yollarındaki mesaisi başladı

Yeniakit Publisher
2020-12-23 09:19:28 -
Muş'ta "kar kaplanları" köy yollarındaki mesaisi başladı

MUŞ (AA) - Muş'ta karla mücadele ekipleri, kar nedeniyle kapanan köy yollarının açılması için mesaiye başladı.

İl Özel İdaresine bağlı "kar kaplanları" olarak adlandırılan karla mücadele ekipleri, kar yağışının etkili olduğu Üçevler grup köy yolunda çalışma yürütüyor.

Yüksek rakımlı, dik yamaçlı bölgelerde kapanan yolları açık tutabilmek için çaba gösteren ekipler, zorlu coğrafyaya rağmen vatandaşlara sorunsuz ulaşım imkanı sunmaya çalışıyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün geceden beri etkili olan kar nedeniyle birçok köy yolunun kapandığın söyledi.

Yüksek kesimlerde kar kalınlığının yaklaşık 80 santimetre ulaştığını ifade eden Yentür, şöyle konuştu:

"Üçevler grup köy yolunda 2 iş makinesi, 8 personelle karla mücadelemizi yürütüyoruz. Diğer yüksek kesimlerde de özellikle yağışın devam etmesiyle beraber zaman zamanda fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar oluyor. Yolların tamamının açılması için tedbirleri aldık. Karın ardından bütün ekiplerimizle yollara girerek vatandaşın seyrüseferini kolaylaştırıp, yol açma çalışmalarını hızlı ve etkin şekilde yapacağız."

Yıl içerisinde 90 personel ve 64 iş makinesiyle karla mücadele çalışması yapacaklarını aktaran Yentür, "Vatandaşlarımızın bu süreçte asılsız ihbarlardan kaçınmaları gerekiyor. 366 köyümüzün yolunun açık tutulması için gerekli planlamaları yaptık." dedi.

Ekip Şefi Nazım Diner, "Kar yağmaya başladı. Üçevler grup köy yolunda karla mücadele çalışması yapıyoruz. Vatandaşların mağdur olmaması için 7 gün 24 saat çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Çin o Türk askerini konuşuyor! Albay Murat Alkan gündem oldu
Dünya

Çin o Türk askerini konuşuyor! Albay Murat Alkan gündem oldu

Çin'in Çongçing kentinde polisten kaçan bir zanlının yakalanmasına neden olan Albay Murat Alkan ülke gündemine oturdu.
Dilipak Sofuoğlu hakkında konuştu: Bu saldırılar dün de vardı yarın da olacak, dikkat etmeliyiz!
Gündem

Dilipak Sofuoğlu hakkında konuştu: Bu saldırılar dün de vardı yarın da olacak, dikkat etmeliyiz!

Gazeteci Yazar Abdurrahman Dilipak, Tarihçi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun çarpıtılan ifadelerle linç edilmesine ilişkin değerlendirmelerde..
Terör tutuklusu Selahattin Demirtaş ile ilgili skandal karar
Gündem

Terör tutuklusu Selahattin Demirtaş ile ilgili skandal karar

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Genel Kurulu, terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'la ilgili skandal bir karara imza attı.
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay