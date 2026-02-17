  • İSTANBUL
Yerel Muş'ta kaçakçılara darbe! Emniyet güçleri nefes aldırmıyor: Tarihi eser ve kaçak ürünler ele geçirildi
Yerel

Muş'ta kaçakçılara darbe! Emniyet güçleri nefes aldırmıyor: Tarihi eser ve kaçak ürünler ele geçirildi

Muş İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, devletin vergi kaybına yol açan ve milli değerlerimizi yurt dışına kaçırmaya çalışan suç şebekelerine yönelik iki ayrı dev operasyon gerçekleştirdi. Zehir tacirlerine ve kaçakçılara karşı kararlı duruşunu sürdüren Muş polisi, yaptığı titiz takip ve baskınlarla çok sayıda suç unsurunu ele geçirerek büyük bir başarıya imza attı.

Muş İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik risk analiz çalışmaları neticesinde tespit edilen adreste yapılan aramada 414 adet tarihi eser niteliğinde sikke ile 1 adet tarihi eser niteliğinde heykel ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Yapılan risk analizi ve takip çalışmaları sonucunda tespit edilen şahısların iş yerleri ve ikametlerinde yapılan aramalarda ise 12 adet gümrük kaçağı cep telefonu ile 140 adet gümrük kaçağı emtia ürün ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

