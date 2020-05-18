  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Nihat Doğan HDP'li belediyelere kayyım ataması ile ilgili ne söyledi? Nihat Doğan kimdir?

İftardan sonra soda, maden suyu içmenin faydası veya zararı var mıdır?

Bayram namazı tek kılınır mı? Bayram namazı evde nasıl kılınır?

EBA TV dersleri devam edecek mi?

Tek bir kişi 2,5 saatte 52 kişiye koronavirüs bulaştırabiliyor
için kalan
Aktüel

Muş'ta HDP'li Altınova Belde Belediye Başkanı Budak terör suçundan tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-05-18 23:50:14 -
Muş'ta HDP'li Altınova Belde Belediye Başkanı Budak terör suçundan tutuklandı

MUŞ (AA) - Muş'ta terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan HDP'li Altınova Belde Belediye Başkanı Casim Budak, "terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı.

Muş Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan, Korkut ilçesine bağlı Altınova Belde Belediyesinin HDP'li Başkanı Casim Budak, ifade işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.

Savcılıktaki sorgu sonrası, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Budak, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

Savcılığın terör soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan Budak'ın yerine, Korkut Kaymakamı Hasan Sadebıyık görevlendirilmişti.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı