THY - 66 TL Ağustos - İzmir
0553 313 94 23

Muş'ta FETÖ/PDY operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Muş'ta FETÖ'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı.

07 Ağustos 2018 Salı 12:58
Muş'ta FETÖ/PDY operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçlerince silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 6 şüpheli "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliye sevk edilen zanlılardan 4'ü savcılıkça serbest bırakıldı.

Örgütün sözde askeri mahrem imamının da bulunduğu 2 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

 

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2018 Salı 12:58
  1. Muş
  2. fetö
  3. operasyon
  4. tutuklama

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Nuri Bilge Ceylan Bosnalılarla buluşacak
    1. Nuri Bilge Ceylan Bosnalılarla buluşacak
    2. Çocuk okulu sevmiyorsa ne yapılmalıdır?
    3. Muhaliflerden Kemal'e rahat yok!..
    4. Bu meyveler kanseri önlüyor!
    5. Balık tutmak isterken çaya düşen çocuk..
    6. La Liga'ya bir Türk daha! Resmen..
    7. Kuraklık kayıp tarihi ortaya çıkardı
    8. ASELSAN sınırın sıfır noktasına..
    9. ABD'ye gidecek heyet belli oldu
    10. Korkunç cinayet! Döverek öldürüp..
    11. Cüneyt Arkın'ın son durumuna ilişkin..
    12. Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 3..
    13. Hırsızların korkulu rüyası oldular!..
    14. Ankara'da doğalgaz borusu patladı
    15. Bilim adamları ortaya çıkardı!..
    16. Bayram öncesi ikramiye tarihi belli oldu
    17. Bebeklere yasak yiyecekler nelerdir?
    18. "15 Temmuz Şehitler Köprüsü" davasının..
    19. Bebeklere meyve suyu nasıl verilir?
    20. Ankara'da suç örgütüne operasyon: 9..
    Türkiye'den ABD'ye: Şaşırabilirsiniz!
    Türkiye'den ABD'ye: Şaşırabilirsiniz!
    Akit Soruyor: Şeriat nedir?
    Akit Soruyor: Şeriat nedir?
    'Eyvah Türkler geliyor'
    'Eyvah Türkler geliyor'
    İYİ Parti'de Yusuf Halaçoğlu depremi!
    İYİ Parti'de Yusuf Halaçoğlu depremi!
    İstifa eden İP'lilerden Meral Akşener'e zehir zemberek sözler
    İstifa eden İP'lilerden Meral Akşener'e zehir zemberek sözler

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Haydar Baş'ın mal varlığına tedbir! Yurt dışına çıkma yasağı da getirildi
    Haydar Baş'ın mal varlığına tedbir! Yurt dışına çıkma yasağı da getirildi
    Başkan Erdoğan'a yeni başdanışman
    Başkan Erdoğan'a yeni başdanışman