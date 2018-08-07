Muş'ta FETÖ/PDY operasyonu: 2 kişi tutuklandı
Muş'ta FETÖ'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı.07 Ağustos 2018 Salı 12:58
Valilikten yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçlerince silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda 6 şüpheli "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.
İşlemlerin ardından adliye sevk edilen zanlılardan 4'ü savcılıkça serbest bırakıldı.
Örgütün sözde askeri mahrem imamının da bulunduğu 2 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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