Muş'ta feci kaza! Kamyon ile çarpışan otomobil hurdaya döndü: 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Muş'un Varto ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpıştığı feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Muş-Varto kara yolu Gümgüm Mahallesi yakınlarında, Muhammed Ali idaresindeki kamyon ile Sadi Tekin'in kullandığı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Otomobilin hurdaya döndüğü, kamyonun ise şarampole devrildiği kazada, Tekin olay yerinde hayatını kaybetti, otomobilde bulunan Hasan Özel ile kamyon sürücüsü Muhammed Ali yaralandı. Varto Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Özel de müdahaleye rağmen kurtarılamadı.