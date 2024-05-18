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Yaşam Muş'ta feci kaza
Yaşam

Muş'ta feci kaza

Yeniakit Publisher
2024-05-18 22:34:00 -
Muş'ta feci kaza

Muş'ta 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 vatandaş yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Muş-Bitlis kara yolunun 40. kilometresindeki Altınova beldesi kavşağında Ali Rıza Akpolat yönetimindeki otomobil ile Şemdin Tulgar idaresindeki otomobil çarpıştı.

KAZA SONUCU 3 VATANDAŞ HAYATINI KAYBETTİ, 5 YARALI

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, Ali Rıza, Feride Ebrar, Yağmur ve Mehmet Hüseyin Akpolat ile Şemdin, Samet ile Selcan Tulgar ve ismi öğrenilemeyen bir bebek yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Muş, Bitlis ve Güroymak'taki hastanelere kaldırıldı.

Şemdin, Samet ve Selcan Tulgar kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavileri devam ediyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bölgede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, kontrollü olarak araçların geçişini sağladı.

Kaza yapan otomobiller çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kaynak: AA

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