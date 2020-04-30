  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Muş'ta bir sokak ve belde karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-04-30 11:24:23 -
Muş'ta bir sokak ve belde karantinaya alındı

MUŞ (AA) - Muş'ta bir belde ve sokak için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina kararı alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 tedbirlerinin uygulanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, merkeze bağlı Şehit Yücel Kurtoğlu Mahallesi'ndeki 404. sokak ile Sungu beldesinin, Kovid-19 pozitif vakası çıkması ve belde içi temasın yoğun olduğunun belirlenmesi üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 gün karantinaya alındığı bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı