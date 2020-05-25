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Aktüel

Muş'ta baraj göletine düşen operatörü arama çalışmaları sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-05-25 14:55:02 -
Muş'ta baraj göletine düşen operatörü arama çalışmaları sürüyor

MUŞ (AA) - Muş'ta, kullandığı iş makinesiyle yapımı devam eden Alparslan-2 Barajı göletine düşen operatörü arama çalışmaları devam ediyor.

Muş-Varto yolunun 32. kilometresindeki Alparslan-2 Barajı'nın gövdesinde iş makinesiyle (ekskavatör) çalışma yaparken gölete düşen 45 yaşındaki Ömer Demir'i ara çalışmaları, dün verilen aranın ardından yeniden başladı.

AFAD ekipleri ile Bitlis'in Tatvan ilçesinden gelen 4 kişilik dalgıç polisler, Demir'in düştüğü gölette arama çalışması yürüttü.

İl Merkez Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Temiz de arama çalışmalarını izleyen Demir'in ailesiyle ilgilenerek, teselli etti.

Olay yerinde jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri hazır bekletildi.

Demir'in oğlu Özgür Demir, bayramda acı bir olay yaşadıklarını belirterek, jandarmanın kendilerine çok yardımcı olduğunu ifade etti.

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