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Muş’ta 65 yaş üstü vatandaşlar evde kalmayı tercih etti

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamaları bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, bugün ikinci sokağa çıkma hakkını kullanmayarak evde kalmayı tercih etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 16:56:02 -
Muş’ta 65 yaş üstü vatandaşlar evde kalmayı tercih etti

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamaları bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, bugün ikinci sokağa çıkma hakkını kullanmayarak evde kalmayı tercih etti.


İçişleri Bakanlığının genelgesi ile bugün 12.00-18.00 saatleri arasında dışarı çıkma hakkı bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, ikinci izinlerinde evlerinden çıkmadı. 65 yaş ve üstü vatandaşlar sokağa çıkmayınca park ve bahçeler de boş kaldı.

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