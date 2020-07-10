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Muş'ta 3 depoda teröristlere ait çok sayıda mühimmat ve malzeme bulundu

Yeniakit Publisher
2020-07-10 19:32:11 -
Muş'ta 3 depoda teröristlere ait çok sayıda mühimmat ve malzeme bulundu

MUŞ (AA) - Muş merkez ve Varto ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çok sayıda mühimmat, silah, patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, son dönemde il merkezindeki Şenyayla ile Varto ilçesinin Kolan bölgelerinde operasyonların gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Başarılı operasyonlarda terör örgütüne ait tespit edilen 3 depoda makineli tüfek, 11 el bombası, 33 roketatar mühimmatı, 1269 muhtelif cins ve çapta mühimmat, 11tüfek şarjörü, 27 elektrikli fünye, 9 el yapımı patlayıcı düzeneği, 6 büyük mutfak tüpü, 2 telsiz, akü, ampermetre, muhtelif miktarda doküman ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir."

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