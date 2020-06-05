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Muş'ta 2 köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-06-05 22:45:31 -
Muş'ta 2 köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

MUŞ (AA) - Muş'un Bulanık ve Hasköy ilçesinde 2 köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 tedbirlerinin uygulanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Bulanık'a bağlı Çaygeldi ile Hasköy'e bağlı Dağdibi köyleri, Kovid-19 pozitif vakası çıkması ve köy içi temasın yoğun olması üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 gün karantinaya alındı." ifadesi kullanıldı.


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