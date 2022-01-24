Müslümanlığa sığınan o “yılan”ın maskesi çabuk düştü

Münübe Yılmaz

İngiltere Parlamentosu’nda Muhafazakar Parti'den Müslüman bir milletvekili olan Nusrat Ghani’nin “2020 yılında Ulaştırma Bakan Yardımcılığı görevinden dinî inancı nedeniyle alındığını” söylemesi dünyanın gündemine oturdu. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ghani'nin iddialarıyla ilgili olarak soruşturma başlatılması talimatını verirken, İngiltereli Müslümanlar, Ghani’yi samimiyetsizlikle suçladı. Sosyal medyada Ghani ile ilgili paylaşım yapan @mohammed_hijab adlı kullanıcı “Bu kadın bir yılan. Parlamentoda yaptığı İslam karşıtı konuşmalardan sonra, şimdi İslamofobi'den bahsetme cüretini göstermesi gerçekten şaşırtıcı” derken, @RmSalih isimli bir diğer kullanıcı da “Nusrat Ghani ve ‘Müslümanlık’ın aynı cümlede geçtiğini görmek hakikaten şok edici” diye yazdı. @IslaamWins hesabından yapılan paylaşımda ise “Tesettür ve şeriata saldıran, Müslüman topraklarındaki savaşlara destek veren, eşcinsel evliliği onaylayan ve İslam düşmanlığı ile savaşan Müslüman örgütlere alenen saldıran bir kadın... İslamofobi mi?” ifadelerinin kullanılması dikkat çekti.