Müslümanların sinir uçlarıyla oynuyorlar! 29 Ekim maskeli provokasyon
Charlie Hebdo'nun alçak hakaretleri gündemdeyken sosyal paylaşım sitesi Twitter'da, asılan alimler üzerinden skandal bir paylaşım yapıldı.
Fransız dergisi Charlie Hebdo'nun Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (SAV) yapılan alçak hakaretleri gündemdeyken içerideki bazı Kemalist provokatörler Müslümanların sinir uçlarıyla oynuyor.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısı ile sosyal paylaşım sitesi Twitter'da, skandal bir paylaşıma imza atıldı.
@Emirdokumm isimli bir sosyal medya kullanıcısı, tepki çeken ifadeler kullanarak halkı kışkırtmaya çalıştı.
İçlerinde, Batı'ya özenilmemesini söyleyen ve şapka takmayı kabul etmediği için asılan İskilipli Atıf Hoca'nın da bulunduğu alimleri paylaşan sosyal medya kullanıcısı, "Ne o yobazlar Cumhuriyet Bayramı deyince yüzünüz ASILDI?!" şeklinde tepki toplayan ifadeler kullandı.
Şahıs hakkında yetkili mercilerin harekete geçmesi bekleniyor.
O skandal tweet ise şu şekilde:
İşte o paylaşıma gelen tepkiler:
"Yobaz dediklerinin duasıyla uğurlanacaksın son yolculuğuna, hahahahahahahahahahahahahahahahahahaha."
"Kemalizm insanı böyle insanlıktan çıkarıyor. Bu Kemalist zihniyet yok olmaya mahkumdur."
"Dünyanın dünyadan ibaret olmadığını anlamayacak kadar akıl yoksulusun."
"Halkı bölmeye çalışan bu şahsa devletimiz hukuk çerçevesinde hakkını versin."