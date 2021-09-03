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Dünya Müslümanların ölmesini isteyen Yunan Bakan, Yahudilerden özür diledi!
Dünya

Müslümanların ölmesini isteyen Yunan Bakan, Yahudilerden özür diledi!

Pakistan ve Afganistan'dan gelen göçmenleri öldürmeleri ve girenlere de cehennemi yaşatmaları gerektiğini savunan Yunanistan Sağlık Bakanı Thanos Plevris, Yahudi soykırımına saygısızlık ettiği için özür diledi.

Yeniakit Publisher
2021-09-03 21:53:00 - 2021-09-03 21:58:28
Müslümanların ölmesini isteyen Yunan Bakan, Yahudilerden özür diledi!

Yunanistan'ın başkenti Atina'da Salı günü yapılan kabine değişikliğinde Sağlık Bakanlığı görevine getirilen Thanos Plevris'in Yahudi soykırımına saygısızlık yapan bir kitap yazması yüzünden 'özür dilemesi', çoğunluğu Müslüman olan göçmenler için söyledikleriyle kıyaslanınca tuhaf ve taraflı bulundu.

Yunan Bakan: Pakistan'dan gelenleri öldürmeliyiz

Thanos Plevris'in daha önce göçmen sorunu hakkındaki konuşmaları ortaya çıktı. Konuşmasında göçmen problemini çözmenin iki yolu olduğunu; bunlarda ilkinin gelenleri öldürmek, diğerinin ise girebilenlere cehennemi yaşatmak olduğunu açıklayan aşırı sağcı yeni Yunanistan Sağlık Bakanı'nın konuşması şu şekilde:

'Göç problemini çözmenin iki yolu vardır ve bu konuda açık konuşmalıyız.

Göç problemini çözmenin ilk yolu, sınırlarımızı korumaktır. Sınırlarımızı korumanın can kaybı yaşanmadan yapılmasının bir yolu yok. Daha kesin konuşmam gerekirse, 'Ölü insanlar' olmazsa olmaz. Sınır güvenliği 'ölü insanlar' ile gerçekleşir.

Göç problemini çözmenin ikinci yolu ise şu: Eğer bunlardan bazıları sınırlarımızı aşmayı başarırsa, yıldırma politikalarıyla karşılaşmalılar. Buraya geldiklerinde, sosyal güvenlikleri olmayacak, yiyecek yemek ve içecek su bulamayacaklar, hastaneye gidemeyecekler... Ve Pakistan'daki arkadaşlarına 'Burasının Pakistan'dan daha yaşanmaz' olduğunu söyleyecekler. Eğer Yunanistan'ın Pakistan'dan daha kötü olduğunu düşünmezlerse gelmeye devam ederler! Burada kendilerini çok daha kötü hissetmeliler! Geldikleri ülkelerin Yunanistan'da bulacakları cehenneme kıyasla bir cennet olduğuna inanmalılar.'

Kaynak: SuperHaber

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