Müslümanların diriliş günü Hicri Yılbaşı’nızı tebrik ederiz

Kameri ayların ilki olan ve yüce dinimiz İslam’ın “Haram aylar”dan biri olarak nitelendirdiği 1 Muharrem, Müslümanlar için Hicri yılbaşı sayılmıştır. İslam dininin kurumsallaştığı ve manevi dinamiklerini kaybeden dünyaya yeni bir nizam sunduğu ‘Hicret’ Müslümanların da büyük bir devlete dönüşmesinin sembolü oldu. İkinci halife Hazreti Ömer (ra)’dan itibaren devlet işlerinde takvim olarak kullanılmaya başlayan Hicri Takvim, manevi bir dirilişin de mihenk noktası olarak kabul ediliyor. Türkiye’de, Mustafa Kemal döneminde, 26 Aralık 1925 tarihinde Hicrî takvimi yürürlükten kaldırılarak Miladi takvime geçildi.

Mekke'den Medine'ye hicretin yıl dönümü

Buna göre bugün aynı zamanda hicret’in yıl dönümü. Mekkeli müşriklerin baskı ve eziyetleri sonucunda bunalan Müslümanlar, 58 yaşındaki Peygamberimiz Hazreti Muhammed (sas) ile birlikte Medine’ye hicret etti. Hicrî olarak 1444 sene önce bugün gerçekleşen hicretle Mekkeli müşriklerin eziyetlerinden kurtulan Müslümanlar, Medine’deki ensar tarafından büyük bir coşkuyla karşılandılar. Burada kurulan İslam devletiyle Müslümanlar, kısa bir süre içerisinde büyüdü ve Bedir, Uhud ve Hendek savaşlarında Mekkeli müşriklere karşı üstünlük elde ettiler, ardından Mekke’yi de fethettiler.